Non l'esordio che auspicava Carlo Ancelotti per il suo ritorno sulla panchina del Real Madrid. Una sconfitta nella prima amichevole della stagione contro i Rangers di Glasgow ad Ibrox. Squadra rimaneggiata per le merengues, con tanti nazionali ancora non a disposizione.

L'inizio gara sembra promettente: vantaggio di Rodrygo dopo 8 minuti. Gli scozzesi però crescono alla distanza e trovano il pari in apertura di ripresa con Fashion Sakala. I Rangers sono più avanti nella preparazione con la Scottish Premiership che inizierà già settimana prossima. L'espulsione di Nacho complica ancora di più le cose agli spagnoli che subiscono il 2-1 al 77' con Cedric Itten.

Liga Tegola Real Madrid: Karim Benzema positivo al covid 23/07/2021 A 10:09

Per Ancelotti l'8 agosto ci sarà il match del passato e presente: a Klagenfurt si giocherà Real Madrid-Milan.

Real, la conferenza di Ancelotti in 110": "Sono tornato a casa"

Liga Alaba prende la maglia di Ramos: "Qui per crescere come giocatore" 21/07/2021 A 12:13