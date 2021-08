Il Barcellona perde uno dei suoi perni della metà campo in vista dell'amichevole con la Juventus. Non ci sarà infatti Frankie de Jong che era uscito dolorante nel test perso contro il Salisburgo alcuni giorni fa. Gli esami strumentali hanno rivelato la natura del problema: "De Jong ha accusato un’elongazione del gemello interno della gamba destra. Al momento è infortunato e la sua disponibilità dipenderà dagli sviluppi dei prossimi giorni".

Il giocatore dovrà rimanere ai box per alcune settimane perdendo così l'amichevole con la Juventus prevista per domenica alle 20.30 (che potrete seguire con la diretta scritta LIVE qui sul sito di Eurosport). Si prospetta un'assenza dell'olandese anche per il match di apertura del campionato contro la Real Sociedad. Le prime ipotesi per il rientro parlano della terza giornata della Liga.

