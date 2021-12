Sergio Aguero dà definitivamente l’addio al calcio e lo fa in lacrime dal primo all'ultimo minuto durante una conferenza stampa molto sofferta tenuta davanti ai suo compagni di squadra del Barcellona: dopo i problemi cardiaci evidenziati in occasione dell’ultima partita disputata, quella contro l’Alaves del 30 ottobre, il Kun appende gli scarpini al chiodo. Arrivato in estate al Barcellona, ha giocato solamente 165’ spalmati tra Liga e Champions League mettendo a referto un gol.

Ad

Questa riunione è per informarvi che ho deciso di smettere di giocare al calcio professionistico. È un momento molto difficile".

Liga Tegola Ancelotti, Modric e Marcelo positivi al coronavirus 39 MINUTI FA

"La salute viene prima di tutto, il problema che ho avuto circa un mese fa. Ero nelle mani dei medici, mi hanno detto che era meglio smettere di giocare e ho preso questa decisione una settimana o 10 giorni fa. Ho fatto del mio meglio per vedere se c'era qualche speranza, ma non c'è stata molta. Sono orgoglioso o felice per la mia carriera. Da quando avevo 5 anni sogno di giocare a calcio, in Prima Division, non avrei mai pensato di arrivare in Europa. Ringrazio l'Independiente, l'Atlético Madrid, che ha scommesso su di me quando avevo 18 anni, la gente del City, che già sa cosa provo, lì ho dato il meglio. Arrivare al Barça è stato incredibile, sapevo che stavo arrivando in uno dei migliori club del mondo, ma le cose accadono per un motivo. E alla Nazionale, che è la cosa che amo di più"

Parla Laporta

"Sarò molto breve. Io sono al tuo fianco e lo sono anche Atlético, City, Independiente. È venuto anche il console argentino in rappresentanza del tuo Paes. Ci resterà il rimpianto ma pensiamo che tu abbia preso la decisione giusta. Hai il nostro supporto, sei stato un giocatore di fama mondiale, un grande cannoniere. Hai seminato tanto, nel calcio e nella vita privata. Avremmo voluto che fossi arrivato prima. Ora raccoglierai frutti anche in questa nuova tappa. Ti meriti il meglio".

I momenti più belli

"Ricordo un gol contro il Racing. Non ho niente contro questa squadra ma avevo 17 anni ed è stato il primo gol bello che ho fatto. Poi l'Europa League con l'Atlético è stato un momento molto felice. Al City di sicuro il gol contro il Queens Park Rangers che ci ha regalato la prima Premier League. L'ultimo momento da ricordare è stato la Copa America, una grande felicità. E poi penso all'ultimo gol che ho fatto, contro il Real Madrid"

.

Guardiola, bel messaggio ad Aguero: "Guarisci bene, la vita è più importante"

Liga Pelouche lanciati in campo dai tifosi: così il Betis aiuta i bambini poveri 20 ORE FA