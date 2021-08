rialza difatti la saracinesca già venerdì sera con l’anticipo tra Valencia e Getafe. Come vedremo non mancano i motivi per seguirla: al netto delle illustri dipartite l'asticella rimane piuttosto alta, il cast di tutto rispetto. Liga anno zero, verrebbe da dire parafrasando molto liberamente l’immarcescibile capolavoro di Roberto Rossellini. C’è vita oltre Lionel Messi e, se vogliamo, quel Cristiano Ronaldo congedatosi dal Real nel 2018 e mai realmente rimpiazzato da Florentino Perez nel corso degli anni? Lo scopriremo presto: la Ligacon l’anticipo tra Valencia e Getafe. Come vedremo: al netto delle illustri dipartite l'asticella rimane piuttosto alta, il cast di tutto rispetto.

Calciomercato 2020-2021 Messi a Parigi: prima o poi doveva succedere IERI A 17:17

Tutti a caccia dell’Atleti

Rodrigo De Paul. Dunque non c’è motivo per non assegnarle il posto di capotavola. La Liga dalla scorsa primavera ha un nuovo padrone e la corsa per destituirlo – ormai in procinto di cominciare – è stuzzicante anziché no. È la favorita d’obbligo in vista del campionato 2021/2022 e già questa è una notizia epocale di per sé: l’Atletico Madrid ha confermato il suo condottiero in panchina, i suoi assi nel rettangolo di gioco e si è rinforzato con il top player di centrocampo. Dunque non c’è motivo per non assegnarle il posto di capotavola. La Liga dalla scorsa primavera ha un nuovo padrone e la corsa per destituirlo – ormai in procinto di cominciare –

La probabile formazione tipo

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Carrasco, Llorente, Koke, De Paul, Saul; Joao Felix, Suarez

Barcellona oltre Messi

Oltre a Messi c’è un Barcellona fedele alla linea guidato da un tecnico olandese di estrazione blaugrana dop e contraddistinto da un interessante mix tra diamanti grezzi della cantera e veterani extra lusso. C’è da raccogliere i frutti di quanto seminato dall’insediamento di “Rambo” in panchina e la partenza di Messi per assurdo potrebbe contribuire a rasserenare l'ambiente a dir poco arroventato della passata stagione. Sostituire la leggenda blaugrana non sarà possibile; Griezmann sarà dunque più responsabilizzato e a dar manforte all’asso francese dovranno alternarsi Depay, Dembelé e il “vecchio” Aguero (infortuni permettendo). La sensazione è che si cada in piedi, la rosa è tempestata di qualità in tutti i reparti.

La probabile formazione tipo

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Depay, Griezmann

Griezmann con la doppietta: il gol che ha illuso il Barcellona

Il Real di Carlo Magno II

Dopo aver riportato la Decima alla Casa Blanca Carletto Ancelotti proverà a risfoderare i suoi poteri taumaturgici per risollevare le sorti del Real Madrid. Non sarà facile dopo la dipartita della coppia di centrali difensivi Sergio Ramos-Varane, a margine di una stagione da zero titoli e con un mercato in tono minore che per ora ha fruttato l’arrivo di David Alaba dal Bayern a parametro zero e poco altro. Si potrà chiedere un’altra stagione da 30 gol complessivi a Benzema? Vinicius e Rodrygo esploderanno sul serio?Tanti i dubbi attorno ai Merengues, ma guai sottovalutare l'orgoglio di una squadra piena di stelle guidata da un santone del calcio internazionale.

La probabile formazione tipo

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius

Real, la conferenza di Ancelotti in 110": "Sono tornato a casa"

Dal Siviglia del Papu in giù

E le altre? Chi ha i galloni per poter far saltare il banco da outsider terribile? Il Siviglia del Papu Gomez in primis, già quarta forza lo scorso anno e ancora guidato dall’area tecnica da mister Julen Lopetegui; stuzzicano anche i profili del Villarreal di Unai Emery reduce dalla conquista dell’Europa League e una Real Sociedad infarcita di talenti – il veterano David Silva, Isak e Januzaj su tutti - che merita l’etichetta di squadra più hipster del massimo campionato spagnolo.

I talenti da osservare

Puig e Pedri del Barça, Diego Lainez del Betis o il canterano Real Miguel Gutiérrez Ortega? Troppo facile, ecco una lista di talenti in rampa di lancio (e poi non diteci che non vi avevamo avvisato) da tenere d'occhio, ulteriore motivo per non snobbare la massima serie spagnola.

Sergio Arribas - Real Madrid - Ala classe 2001

Yunus Musah - Valencia - Ala classe 2002

Ilaix Moriba - Barcellona - Centrocampista classe 2003

Luka Romero - Maiorca - Centrocampista classe 2004

Martín Zubimendi - Real Sociedad) - Centrocampista classe 1999

CHI VINCERÀ LA LIGA? Atletico Madrid Barcellona Real Madrid Siviglia Altre

Si ringrazia per la preziosa collaborazione Luca Stamerra (Twitter @StamLuca)

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Calciomercato 2020-2021 Florentino Perez: "Ho convinto il Barça a far partire Messi? Falso" IERI A 17:00