Leo Messi e il Barcellona si separano, con un addio strappalacrime e un bagaglio di ricordi bellissimi. Dal 1° maggio 2005, data del suo primo goal in blaugrana nel match del Camp Nou contro l'Albacete, sono passati oltre 16 anni, in cui 21 anni dopo, il calcio vede chiudersi una vera e propria era., con un addio strappalacrime e un bagaglio di ricordi bellissimi. Dal, data del suo primo goal in blaugrana nel match del Camp Nou contro l'Albacete, sono passati oltre 16 anni, in cui Messi ha preso per mano il calcio mondiale portandolo a un livello successivo. Al chiudersi della sua carriera a Barcellona, e ormai all'avvicinarsi della nuova esperienza con la maglia del PSG , analizziamo tutti i record, in termini numerici, riscritti dal fenomeno di Rosario.

Messi, pianto inconsolabile: "Speravo di poter continuare"

I suoi numeri in 778 gare ufficiali col Barça

Calciomercato 2020-2021 Messi in lacrime: "Non avrei mai immaginato di lasciare il Barça" 7 ORE FA

Ridurre un calciatore a mere statistiche è indubbiamente ciò che di più lontano possa esserci dal romanticismo, ma nel caso di Messi sono proprio i numeri, oltre che le giocate, a dare la misura di un dominio tecnico imbarazzante. Miglior marcatore nella storia della Liga (474 goal) e della Champions League (120 in 149 partite), una media realizzativa di 0.86 goal a gara, un sinistro poetico capace di realizzare 557 reti (89 di destro, 24 di testa e 2 in altro modo). Si potrebbe anche terminare qui l'elenco, se non fosse che i record di Messi sono talmente tanti da far spavento. L'ultimo quarto d'ora è il momento da lui preferito per bucare le reti: 166 goal, ben quarantuno in più del secondo periodo preferito per segnare (dal 31' al 45'). 117 goal da fuori area, di cui 50 su punizione diretta. 82 rigori trasformati, dal 2008-09 costantemente sopra i 30 goal stagionali col picco dei 73 realizzati nel 2011-12 e più di 40 goal a stagione per dieci volte consecutive, dal 2009-10 al 2018-19.

Molti avversari fatti piangere in diversissimi modi. Diego Alves è il portiere che ha incassato più goal (21) da Messi, il Siviglia l'avversaria preferita (38 reti in 43 gare), ma oltre quota trenta ci sono anche Atletico Madrid (32) e Valencia (31). Mai nessuno ha segnato tanti goal nel Clasico quanto Messi (26) o festeggiato più volte per una rete al Santiago, mentre sotto la guida del compianto Tito Vilanova il fenomeno argentino ha avuto la miglior media realizzativa, con 60 goal in 50 match. Con Pep Guardiola il sodalizio più duraturo: 219 partite, con 211 goal e 79 assist, oltre alla definitiva consacrazione nell'Olimpo del calcio e dello sport.

È sempre il Barça di Messi: Athletic travolto 4-0, highlights

Con Luis Suarez e Dani Alves la miglior intesa, in termini di assist fornitigli: 47 dalla punta uruguaiana, 42 dal terzino brasiliano, con don Andrès Iniesta subito dietro, a quota 37. Il dominio nella Liga, poi, non si tramuta solo in termini di goal realizzati (50 solo nel 2011-12, primo e unico a riuscirvi) o triplette realizzate (36, ovviamente record), ma anche quanto a vittorie. Mai nessuno ha vinto quanto la Pulga, 383 successi in 520 partite, con sole 51 sconfitte. In tutte le competizioni, con lui in campo, il Barça ha perso solamente il 12% delle gare a fronte di 542 vittorie (70%). Dati impressionanti, che sicuramente ci raccontano solo una parte di cosa è stato Leo Messi nel Barcellona. Indubbiamente, però, esprimono con una forza devastante lo strapotere di uno dei più grandi giocatori di sempre. Se non il più grande, concedetecelo.

Tutte le sue stagioni

Stagione / partite giocate Goal Assist 2004-05 / 9 1 0 2005-06 / 25 8 3 2006-07 / 36 17 2 2007-08 / 40 16 13 2008-09 / 51 38 17 2009-10 / 53 47 11 2010-11 / 55 53 22 2011-12 / 60 73 29 2012-13 / 50 60 15 2013-14 / 46 41 14 2014-15 / 57 58 27 2015-16 / 49 41 23 2016-17 / 52 54 16 2017-18 / 54 45 18 2018-19 / 50 51 19 2019-20 / 44 31 25 2020-21 / 47 38 12

Laporta: "Siamo grati a Messi, ma il Barça è più importante"

Calciomercato 2020-2021 Messi-PSG: sarà ufficiale il 10? Tour Eiffel già prenotata 20 ORE FA