Niente da fare per il Barcellona! All'esordio nella Liga 2022-23, la truppa di Xavi si stampa contro l’arcigno Rayo Vallecano, non riuscendo a conquistare i primi tre punti davanti al pubblico del Camp Nou. I ragazzi di Iraola riescono ad imbrigliare i padroni di casa grazie all’organizzazione difensiva, che obbliga i blaugrana a delle soluzioni troppo difficili per arrivare alla conclusione. Lewandowski riesce a trovare il gol solo in fuorigioco, Nel finale viene espulso Sergio Busquets per doppia ammonizione. Inizio a rilento per i Culés. All'esordio nella Liga 2022-23, la truppa disi stampa contro l’arcigno Rayo Vallecano, non riuscendo a conquistare i primi tre punti davanti al pubblico del Camp Nou. I ragazzi diriescono ad imbrigliare i padroni di casa grazie all’organizzazione difensiva, che obbliga i blaugrana a delle soluzioni troppo difficili per arrivare alla conclusione. così come Kessie e Falcao (entrambi negli ultimi dieci minuti), mentre i giovanissimi Pedri e Gavi deludono le aspettative.. Inizio a rilento per i Culés.

Frenkie De Jong Credit Foto Getty Images

Ad

Liga Da Benzema vs Lewandowski a Gattuso… le 5 domande alla Liga 2022/23 IERI A 15:46

Il tabellino

BARCELLONA-RAYO VALLECANO 0-0 (primo tempo 0-0)

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Araujo, Christensen (61' Sergi Roberto), E.Garcia, Alba (82' Aubameyang); Gavi (61' de Jong), Busquets, Pedri (73' Kessie); Raphinha (61' Ansu Fati), Lewandowski, Dembele. All. Xavi

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, Fran Garcia; Ciss, Lopez (62' Valentin); Palazon (79' Salvi Sanchez), Trejo (84' Pozo), A.Garcia; Camello (62' Falcao). All. Iraola

GOL: -

AMMONIZIONI: Dembele, Trejo, Catena, Lejeune, Falcao, Busquets, Ciss, Dimitrievski

ESPULSIONI: Busquets

Christensen contro il Rayo Vallecano Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

13'- ANNULLATO IL GOL DI LEWANDOWSKI! Netta la posizione di offside del centravanti polacco

33'- OCCASIONE BARCELLONA! Dembele riceve da Gavi, sterza in un fazzoletto, tenta il sinistro ma non riesce a colpire con potenza. Para Dimitrievski

45+2'- OCCASIONISSIMA RAYO! Alvaro Garcia semina il panico in contropiede, mette a sedere Araujo, calcia sul primo palo ma un enorme ter Stegen gli dice di no con la manona

52'- MEGA OCCASIONE PER IL RAYO! Ciss recupera palla e serve Camello: l’attaccante dribbla Eric Garcia, salta ter Stegen, sceglie il pallonetto morbido ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da posizione defilata

76'- SCOSSONE BARCELLONA! Prima Lewandowski reclama un rigore per una trattenuta di Ciss, dopo Kessie spara alto con il mancino da posizione favorevole

88'- ANNULLATO IL GOL DI KESSIE: nettissima anche in questo caso la posizione di offside

90+4'- ESPULSO BUSQUETS! Sbracciata del capitano blaugrana su Falcao: il numero 5 finisce anzitempo il suo match

90+5'- ANNULLATO IL GOL DI FALCAO! Anche in questo caso, come per Kessie e Lewandowski, netta la posizione di fuorigioco del centravanti colombiano

Il momento social

Il Barcellona ha pareggiato 0-0 la prima partita della stagione per la sesta volta in assoluto

Il migliore

CISS: è l’uomo-ovunque, soprattutto in difesa. Contrasta, lotta, intercetta, salva. In più, con la palla tra i piedi si muove con disinvoltura. Ottima prestazione. L’anima dello 0-0 strappato al Camp Nou

Il peggiore

GAVI: un po’ meno brillante rispetto al solito. Ciss e Fran Garcia non lo lasciano respirare. Esce al 60° per fare posto a de Jong

Lewandowski fa già impazzire il pubblico del Barcellona: che numeri!

Liga Dal mercato top al caos Kessié tesseramenti: che succede al Barça? 11/08/2022 A 16:13