Il Barcellona cerca riferimenti, dopo la sessione di calciomercato che più ha sconquassato il club blaugrana: via Messi, via anche Griezmann, Todibo, Firpo, Trincao, Emerson Royal dentro Depay, Aguero, Luuk De Jong ma tutti a costo zero o quasi. Servono volti nuovi su cui puntare e i blaugrana ne hanno già individuato uno: Ansu Fati, 19 anni da compiere, sarà il nuovo numero 10 della squadra.

"Il nostro nuovo numero 10"

Liga Atletico salvo al 95' su autorete: 2-2 col Villarreal 29/08/2021 A 19:57

L'annuncio è arrivato oggi, al momento di assegnare i numeri per la nuova stagione: nel video la 10 che è stata di Messi per 13 stagioni, prima del suo passaggio al PSG, viene gettata tra le mani del guineense naturalizzato spagnolo, nato il 31 ottobre 2002, uno che è nel Barcellona è nato e cresciuto, promettendo di divenire uno dei punti saldi della squadra del presente e del futuro.

Ansu Fati però non viene da una stagione fortunata: operato a novembre 2020 al menisco interno del ginocchio sinistro, è tornato sotto i ferri a maggio. Di conseguenza la sua stagione è stata tormentata: 10 presenze, ma con 5 gol e 4 assist, tra campionato e coppe. A lui il compito di invertire il trend e trascinare, insieme ai suoi compagni, il Barcellona fuori da una situazione molto complicata.

Koeman: "Messi ci mancherà, ma non possiamo vivere nel passato"

Liga Il Getafe non oppone resistenza al Barcellona: 2-1 al Camp Nou 29/08/2021 A 14:49