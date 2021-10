Buone notizie per il Barça. Pedri González rinnoverà venerdì il suo contratto con il club blaugrana. Il giocatore originario di Tenerife firmerà un contratto fino al 2026, e avrà una conferenza stampa a lui dedicata. In attesa che il club comunichi i dettagli del contratto del centrocampista, il giornalista Fabrizio Romano ha anticipato che la clausola di Pedri salirà alla cifra monstre di 1.000 milioni di euro: un netto aumento dagli attuali 400, ma certamente non una novità per gli standard spagnoli.

Come Benzema

Toccare quota 1000 milioni di clausola sarà una "prima volta" per un giocatore del Barcellona - Antoine Griezmann ne aveva una da 800 - ma a un altro giocatore ne fu assegnata una uguale: si tratta di Karim Benzema, che avrebbe rinnovato il suo ultimo contratto con il Real Madrid per la cifra appunto di 1000 milioni di euro. In Spagna non è una novità, dicevamo: praticamente tutti i giocatori di Real e Barcellona infatti hanno clausole da urlo, ma - come dimostra il caso-Griezmann - c'è sempre una scappatoia.

