Vola il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos regolano 2-1 in rimonta il Siviglia, dopo un posticipo della 15ª giornata di Liga spettacolare per ritmi e qualità di gioco delle due formazioni. Al vantaggio iniziale di Rafa Mir, maturato sugli sviluppi di un calcio d’angolo con grande lavoro corale di blocchi dei compagni per liberare la punta al colpo di testa, rispondono i soliti noti: Karim Benzema e Vinicius Junior. “The Dream” ribadisce in rete una goffa parata di Bono, il quale si fa sorprendere dal missile da 33 metri di Eder Militao con deviazione sul palo e palla che ritorna a centro area, dove il francese si fionda come il rapace d’area che continua a essere. Nella ripresa, ritmi sempre altissimi e grandi giocate da ambo le parti, ma il colpo da biliardo lo firma il brasiliano con un eurogol: stop di petto sul lancio da 40 metri di Militao, rientro verso il centro del campo e bolide terra-aria di destro che s’insacca all’incrocio sinistro, con Bono che prova il miracolo ma riesce solo a deviare. Para, invece, a tempo ormai scaduto Thibault Courtois. Il portiere belga è prodigioso al 93’ su un colpo di testa di Thomas Delaney, respingendo alla grande e salvando vittoria e tre punti. Serata da incorniciare per il Real Madrid, che rimane in testa alla Liga con quattro punti di vantaggio sull’accoppiata Atletico Madrid-Real Sociedad.

IL TABELLINO

REAL MADRID – SIVIGLIA 2-1

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (94’ Lucas Vazquez), Militao, Alaba, Mendy; Modric (73’ Camavinga), Casemiro, Kroos; Asensio (’73 Valverde), Benzema, Vinicius (92’ Nacho). All. Carlo Ancelotti.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Jordan (82’ Rodriguez), Fernando, Rakitic (71’ Delaney); Ocampos, Rafa Mir, Gomez (’81 Torres). All. Julen Lopetegui.

ARBITRO: José María Sánchez Martínez.

GOL: 12’ Mir (S), 32’ Benzema (R), 87’ Vinicius (R).

AMMONITI: 34’ Acuna (S), 56’ Montiel (S), 61’ Kroos (R), 69’ Carvajal (R), 84’ Ocampos (S).

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA DEL MATCH IN 9 MOMENTI CHIAVE

12’ GOOOOOOOLLLL SIVIGLIA!! Angolo dalla sinistra di Acuna e palla perfetta sulla testa di Mir; quest’ultimo deve soltanto prendere la mira e imbucare alla destra di Courtois, senza neppure dover staccare da terra.

14’ ALTRO PERICOLO PER IL REAL!! Carvajal sbaglia il disimpegno e Mir ci prova due volte: sulla prima salvataggio proprio sulla linea di Alaba; sulla seconda, invece, miracolo a mano aperta di Courtois. Il portiere belga tiene vivo il Real.

Rafa Mir esulta dopo il provvisorio 0-1 nel big match tra Real Madrid e Siviglia, valido per il 15° turno di Liga 2021-22 Credit Foto Getty Images

30’ TRAVERSA DI OCAMPOS!! Giocata spaziale del giocatore del Siviglia, che salta Casemiro come un birillo e poi prova il destro a giro dal limite, ma è sfortunato e non riesce a punire Courtois.

32’ PAREGGIA BENZEMAAAAA!! Erroraccio di Bono sul mancino dalla distanza di Militao: palla che carambola sul palo sinistro e rientra in gioco. Benzema è un falco e si avventa sul pallone depositandolo in rete praticamente a porta spalancata.

45’ CHE GIOCATA DI MENDY!! Il giocatore del Real lascia sul posto tre avversari – e si conferma uno dei migliori nel 1° tempo – poi appoggia per il rimorchio di Asensio: sinistro a giro potente, ma impreciso e palla alta sopra la traversa.

58’ ASENSIO SFIORA IL 2-1!! Imbucata meravigliosa di Casemiro - verticalizzazione cieca a memoria - e Asensio col sinistro a giro sfiora l'incrocio dei pali. Che giocata del Real Madrid, che sembra risvegliatosi in questo 2° tempo.

Karim Benzema celebra il gol dell'1-1 nella sfida tra Real Madrid e Siviglia, 13° turno di Liga 2021-22 Credit Foto Getty Images

83’ ALABA CI PROVA AL VOLO!! Punizione dalla sinistra di Kross: Alaba arriva in corsa a centro area e prova la girata al volo col sinistro, palla alta ma non di molto!

87’ EUROGOL DI VINICIUS!! Stop di petto su sventagliata di Militao, rientro verso il centro del campo e missile terra-aria di destro, che si insacca all'incrocio. Gol meraviglioso!

93’ MIRACOLO DI COURTOIS!! Tutti in area del Real, cross stupendo di Acuna e colpo di testa di Delaney. Il portiere belga però si supera e nega il pareggio agli ospiti.

Ancelotti: "Magic moment Vinicius? Non sono un mago, meriti sono suoi"

