L'Atletico Madrid c'è. E fa capire subito di non voler mollare di un centimetro dopo la grande gioia della Liga conquistata qualche mese fa. I campioni in carica espugnano Vigo, battendo il Celta per 2-1 e rispondendo nel migliore dei modi alla goleada del Real sul campo dell'Alaves . Con Luis Suarez inizialmente in panchina, l'uomo copertina è Angel Correa: è l'ex San Lorenzo a timbrare la doppietta determinante, con un gol nel primo tempo e un altro nel secondo. È una vittoria di platino, perché ottenuta contro un avversario di rilievo. Il Celta gioca bene, trova il momentaneo pareggio su rigore (molto dubbio e in effetti contestatissimo) di Iago Aspas e rimane in partita fino alla fine. Match tesissimo, con una serie infinita di ammonizioni e due espulsioni nel recupero, di Hugo Mallo ed Hermoso. Esordio in Liga per Rodrigo De Paul, che gioca poco meno di mezz'ora senza brillare: avrà tempo per rifarsi.

Tabellino

Celta-Atletico Madrid 1-2 (primo tempo 0-1)

Celta (4-1-3-2): Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Fontan, Javi Galan (89' Baeza); Tapia (74' Fran Beltran); Brais Mendez (74' Solari), Denis Suarez; Nolito (62' Cervi); Iago Aspas, Santi Mina. All. Coudet

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Carrasco (97' Vrsaljko), Koke (66' Trippier), Kondogbia, Saul, Lemar (66' De Paul); Marcos Llorente (82' Renan Lodi), Correa (66' Suarez). All. Simeone

Arbitro: José Luis Munuera

Gol: 23' Correa (A), 59' rig. Iago Aspas (C), 64' Correa (A)

Ammoniti: Lemar, Marcos Llorente, Kondogbia, Denis Suarez, Fontan, Carrasco, Iago Aspas, Gimenez

Espulsi: Hugo Mallo, Hermoso

La cronaca in 8 momenti chiave

23' – GOL DELL'ATLETICO MADRID. Lemar tocca al limite per Correa, che spara una sassata impossibile da prendere per l'immobile Dituro. 0-1.

Correa esulta dopo aver segnato in Celta-Atletico Madrid Credit Foto Getty Images

36' – Iago Aspas vola verso Oblak, ma non riesce a pungere: il suo tocco termina tra le braccia del portiere ospite.

38' – Colpo di testa di Hermoso sugli sviluppi di un angolo, Iago Aspas salva sulla linea e Savic non riesce a ribadire in rete da un passo.

59' – GOL DEL CELTA. Rigore (molto controverso) assegnato tramite la VAR per un tocco in area con un braccio di Llorente: dal dischetto Iago Aspas non sbaglia.

64' – GOL DELL'ATLETICO MADRID. Gran palla di Saul per Correa, che fa partire una rasoiata incrociata imprendibile per Dituro: doppietta e 1-2.

80' – Iago Aspas viene lanciato a tu per tu con Oblak, aggira il portiere dell'Atletico ma con la porta praticamente vuota mette fuori col destro. Clamorosa palla gol per il Celta.

95' - Carrasco vola verso la porta, ma viene ipnotizzato da Dituro, autore di un intervento decisivo.

96' - Parapiglia in campo tra i giocatori di Celta e Atletico: l'arbitro estrae due cartellini rossi, uno all'indirizzo di Hugo Mallo e l'altro all'indirizzo di Hermoso.

La statistica chiave

13 i tiri totali dell'Atletico Madrid e 10 quelli del Celta. Il ritratto di una gara ben giocata da entrambe le parti.

Il momento social

Il migliore

Correa. In attesa del miglior Suarez, il man of the match è lui. Una sassata all'incrocio prima, una rasoiata perfetta poi. Gran pomeriggio.

Il peggiore

Santi Mina. Alterna buone cose, come un gran lancio per Iago Aspas, a cose meno buone. Nel complesso non arriva alla sufficienza.

