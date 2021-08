Athletic Bilbao. Nel ritorno a casa, ovvero in un San Mamés finalmente rioccupato un po' sugli spalti, la squadra di Marcelino Garcia Toral domina per 75' un Antoine Griezmann non riesce mai a trovare lo spunto giusto e che perde anche Gerard Piquè per infortunio al 32'. Involuzione, netta ed evidente, rispetto al Inaki Williams ha avuto almeno quattro nitide occasioni da goal, mentre nel finale il fratello minore, Nico, ha avuto l'occasione per dare ai suoi la vittoria, venendo però atterrato da Eric Garcia al limite dell'area: rosso per il difensore e punizione sprecata dall'Athletic. Una serata da ricordare per i tifosi dell'. Nel ritorno a casa, ovvero in un San Mamés finalmente rioccupato un po' sugli spalti, la squadra di Marcelino Garcia Toral domina per 75' un Barça in evidente difficoltà , in cuinon riesce mai a trovare lo spunto giusto e che perde ancheper infortunio al 32'. Involuzione, netta ed evidente, rispetto al 4-2 con cui il blaugrana avevano superato la Real Sociedad all'esordio in questa Liga 2021-22. Un'iniezione di fiducia, invece, per il giovanissimo gruppo basco, capace di regalare spettacolo pur risultando fin troppo poco cinico sotto porta. Il soloha avuto almeno quattro nitide occasioni da goal, mentre nel finale il fratello minore, Nico, ha avuto l'occasione per dare ai suoi la vittoria, venendo peròal limite dell'area: rosso per il difensore e punizione sprecata dall'Athletic.

Un pareggio che sta indubbiamente stretto ai padroni di casa. Al netto della già ricordata mancanza di lucidità sotto porta, l'Athletic ha comunque messo alle corde un'avversaria di caratura internazionale, disputando un 1° tempo perfetto e incassando il pareggio a causa dell'unica sbavatura difensiva. Al goal di Inigo Martinez, abile a salire in cielo sull'angolo di Iker Muniain e a frustare di testa la sfera alla destra di Neto, ha infatti risposto il solito Memphis Depay. Palla recuperata dal Barça, su errore in disimpegno dell'Athletic, lancio perfetto di Sergi Roberto e botta di sinistro nel sette dell'olandase, col giovane Julen Agirrezabala un po' incerto sul primo palo. Marcelino non riesce così a spezzare la maledizione contro i blaugrana: da allenatore, in 19 partite di Liga, non ha mai vinto contro il club catalano e quello odierno è il settimo pareggio.

TABELLINO

Liga Salvate il soldato Pedri: ancora in campo col Barça e fanno 75 12 ORE FA

ATHLETIC BILBAO - BARCELLONA 1-1

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Agirrezabala, Lekue, Vivian, Martinez, Balenziaga, Berenguer (82' Morcillo), D. Garcia (82' Zarraga), Vencedor (67' Vesga), Muniain (76' N. Williams), I. Williams, Sancet (67' Garcia).

BARCELLONA (4-3-3): Neto, Dest (82' Royal), Piquè (31' Araùjo), Garcia, Alba, Pedri (62' Sergi Roberto), Busquets, De Jong, Depay, Braithwaite (62' Demir), Griezmann.

ARBITRO: Juan Martínez Munuera.

GOL: 50' Inigo Martinez (A), 75' Memphis Depay (B).

ASSIST: 50' Iker Muniain (A), 75' Sergi Roberto (B).

AMMONITI: 20' Inigo Martinez (A), 28' Eric Garcia (B), 76' Jordi Alba (B).

ESPULSI: 90+2' Eric Garcia (B)

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA IN 8 MOMENTI CHIAVE

06' COSA SBAGLIA BRAITHWAITE!! Depay fugge via sulla linea di fondo e mette in mezzo un pallone che il compagno deve solo spedire in porta. Incredibilmente, il tiro di Braithwaite è spedito alle stelle.

10' TRAVERSA DI SANCET! Il giocatore dell'Athletic soppa benissimo in area un cross dalla sinistra. Girata di classe e bomba di sinistro che s'infrange contro la traversa. Neto era battuto.

17' SALVATAGGIO MIRACOLOSO DI DE JONG. Neto pasticcia in uscita nel gioco palla a terra, Inaki Williams ne approfitta ma ritarda il tiro. Recupero prodigioso di Frankie De Jong, che da dietro sporca il tiro dell'avversario e chiude in calcio d'angolo.

22' SEMPRE E SOLO ATHLETIC. Muniain e Williams combinano bene sulla sinistra, con quest'ultimo che mette al centro. Alejandro Berenguer liscia malamente la sfera e vanifica una ghiotta occasione.

46' ARAUJO SALVA TUTTO! Neto ancora male in uscita, ma Araùjo s'immola a porta sguarnita, respingendo sulla linea il tiro a botta sicura di Berenguer.

50' GOL MARTINEZ! Il centrale dell'Athletic svetta più in alto di tutti sull'angolo di Muniain. Palla in buca d'angolo e gran goal per il difensore MVP dell'incontro.

73' MAGIA DI DE JONG, TRAVERSA. Giocata spettacolare del centrocampista olandese. Controllo e pallonetto delizioso da dentro l'area. Agirrezabala è battuto, ma la sfera d'infrange sulla traversa.

75' GOL DI DEPAY! Errore in disimpegno della difesa dell'Athletic. Il Barça recupera palla e imbastisce un veloce contropiede. Sergi Roberto pesca alla perfezione Depay sul filo del fuorigioco. Stop a seguire e bomba di sinistro nel sette, dove Agirrezabala non può arrivare.

IL MIGLIORE

Per la qualità difensiva, ma soprattutto per un pesantissimo goal: Inigo Martinez. Preciso e puntuale in copertura, capace di annullare ogni sortita offensiva di un Braithwaite in serata comunque no, abile a svettare di testa per il goal del vantaggio dopo ottimi blocchi di due compagni. Ci sarebbe da citare anche Inaki Williams, autore di un primo tempo devastante.

IL PEGGIORE

Difficile scegliere tra Neto e Griezmann. Il portiere non dà fiducia al reparto e nel gioco palla al piede è quasi una sciagura. Il talento francese è invece un fantasma e non si vede praticamente mai, a differenza di un Depay sempre e comunque decisivo.

Calciomercato 2020-2021 Commisso: "Chiesa? La Juve ce l'ha rubato dandogli molti soldi" 19/08/2021 A 19:52