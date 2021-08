Calcio

Calcio, Liga - Lacrime e cori: l'ultimo saluto dei tifosi del Barcellona a Messi fuori dal Camp Nou dopo la conferenza

LIGA - I tifosi del Barcellona non ci credono neanche. Nel giorno dell'addio di Messi al club catalano, con tanto di conferenza stampa al Camp Nou, anche un migliaio di tifosi si è assiepato all'uscita dello stadio per porgere il loro ultimo saluto alla Pulga. Cori per l'attaccante argentino, con qualche tifoso che non è riuscito a trattenere le lacrime.

00:02:12, un' ora fa