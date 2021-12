Real Madrid-Atletico Madrid, match valido per la diciassettesima giornata di Liga, è terminato con il punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Karim "the dream" Benzema e Marco Asensio. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 7 - Modalità Superman! Para tutto, anche di faccia. Praticamente insuperabile.

Daniel CARVAJAL 6 - Ci sarà una partita di Carvajal senza la sufficienza? Io non credo. Prestazione molto solida. (dall'81' NACHO SV)

Eder MILITAO 6.5 - L'attacco dell'Atletico scompare di fronte a questo colosso. Si mangia Cunha, si mangia Griezmann e si mangia anche Suarez. Un po' in difficoltà solo nel quarto d'ora illuminato di Joao Felix.

David ALABA 6 - Non che avessimo dei dubbi, ma si è inserito alla perfezione nel contesto. Pulito e ordinato.

Ferland MENDY 6.5 - Positivo e propositivo. Va vicino all'assist servendo un pallone delicato per Vinicius.

Toni KROOS 7 - Quando sta bene, fa parte del centrocampo più forte del mondo. Vicino a lui sembrano tutti più forti.

CASEMIRO 7 - Quando sta bene, fa parte del centrocampo più forte del mondo. Vicino a lui sembrano tutti più forti.

Luka MODRIC 7 - Quando sta bene, fa parte del centrocampo più forte del mondo. Vicino a lui sembrano tutti più forti.

Marco ASENSIO 7 - Sembra pure brutto dare a tutti lo stesso voto, ma anche lui ha giocato alla grande. Fa partire l'azione dell'1-0 e segna il 2-0 che chiude il match. Un fattore. (dall'85' Federico VALVERDE SV)

Karim BENZEMA 6.5 - Non in perfette condizioni fisiche, ma il primo pallone che tocca in area lo fa diventare un gol. Killer! (dal 46' Luka JOVIC 6.5 - Fa partire l'azione del 2-0 e si integra benissimo con i compagni. Ottimo ingresso)

Vinicius JUNIOR 7.5 - Tra tutti, il titolo di migliore lo do a lui. Lo scelgo perché ha fatto due assist, lo scelgo perché il Real lo ha saputo crescere (ed aspettare) e lo scelgo perché oggi è uno dei giocatori più decisivi del pianeta. Assolutamente imprendibile. Anche quando non segna. (dall'86' RODRYGO SV)

All. Carlo ANCELOTTI 7 - Qualche dato: 13 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta; il miglior attacco e la terza miglior difesa; 8 punti di vantaggio sulla seconda. Qualche impressione: il Real accelera e controlla; il Real cammina da solo; il Real è padrone.

Le pagelle dell'Atletico Madrid

Jan OBLAK 6 - Sui due gol può farci veramente poco. Anzi, pochissimo.

Geoffrey KONDOGBIA 6 - Non se la cava male nel ruolo di centrale difensivo. Pensavo peggio.

FELIPE 5.5 - Prova a metterla sulla grinta con un paio di colpi importanti, però non trova pane per i suoi denti.

Mario HERMOSO 6 - Meglio dietro che davanti. Decisamente meglio dietro.

Marcos LLORENTE 6 - Nel primo tempo non fa malissimo, riuscendo a controllare Vinicius e sganciandosi in fascia. Nella ripresa un po' più opaco.

Rodrigo DE PAUL 5.5 - Abbastanza preciso in tutto quello che fa, ma poco incisivo. Di fronte alla metà campo del Madrid sembra un novellino. (dal 69' Hector HERRERA 6 - Molto dinamico e propositivo)

KOKE 5.5 - Lo stesso discorso fatto per De Paul. Preciso e ordinato, ma quegli altri fanno un altro mestiere.

Ángel CORREA 5 - Male, male, male. Sostituito allo scoccare dell'ora. (dal 60' Renan LODI 6 - Ci mette tutta la voglia non messa da Correa)

Yannick FERREIRA-CARRASCO 5 - Viene tolto perché dal suo lato non esce niente di buono. (dal 46' Thomas LEMAR 6.5 - Un buon ingresso quello del francese, che si rende pericoloso con un paio di calci di punizione sventati da Courtois)

Antoine GRIEZMANN 5 - Il rapporto qualità-prezzo è profondamente negativo: dodici tocchi, un tiro e 4 palle perse. Se vedete il vero Griezmann, ditegli che l'Atletico Madrid ha giocato al Bernabeu con un sosia. (dal 46' Joao FELIX 6.5 - Ma perché questo povero ragazzo deve marcire in panchina? Appena entra sembra l'unico in grado di verticalizzare e creare i presupposti per andare in porta. Fatelo giocare!)

Matheus CUNHA 5.5 - Ci prova in un paio di occasioni, ma Courtois blocca ogni sua iniziativa. (dal 60' Luis SUAREZ 5.5 - Nervoso e poco incisivo. Ci prova con il destro, ma Courtois lo legge come un libro aperto)

All. Diego SIMEONE 5 - Dopo un primo tempo negativo riesce a trovare qualche spunto grazie ai cambi, ma nel complesso la prestazione della sua squadra è tutt'altro che all'altezza.

