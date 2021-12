Benzema, sempre e comunque Benzema. A Bilbao succede tutto nei primi dieci minuti: il Real Madrid porta a casa tre punti importanti vincendo 2-1 contro l’Athletic e allunga a quota 46 in vetta alla classifica. Decisiva una doppietta di Benzema mentre Sancet ha riaperto la sfida.

Noi ci focalizziamo sulla rete dell'1-0 di Benzema, a cui è sufficiente un tocco per siglare una rete fantastica:

Ancelotti: "Benzema grande capitano, uomo molto umile"

"La vittoria significa molto per noi. Quando vinci per un gol, devi resistere fino all'ultimo minuto. Benzema? È un grande attaccante, un grande capitano, un grande giocatore, un grande uomo, molto forte e umile", le parole di Ancelotti sul centravanti. "Questa è una vittoria importante su una squadra impegnativa in uno stadio fantastico. Abbiamo preso tre punti, che incidono gravemente sulla classifica, e ora ci riposeremo e ripristineremo quei giocatori che oggi (ieri ndr) non c'erano", ha concluso il mister dopo la vittoria della squadra nella partita del 21° turno del campionato spagnolo.

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

