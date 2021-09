Ci è voluto un anno ma ecco finalmente uscire la foto del "Burofax" più famoso di tutti quello di Leo Messi: è il Mundo Deportivo a pubblicare in esclusiva il documennto che 24 agosto del 2020 l'ormai ex stella del Barcellona invio al suò club, chiendo la cessione, in riferimento alla clausola che gli avrebbe permesso di svincolarsi a parametro zero a fine stagione.

Con la presente e in conformità alle disposizioni della clausola 3.1 del contratto del 25 novembre 2017 (che scadeva nel 2021, ndr), manifesto la volontà di rescindere il mio contratto di lavoro da calciatore professionista con decorrenza dal 30 agosto 2020"

Da queste righe iniziarono i dissidi con l'ex presidente Bartomeu e il club Blaugrana: si legge infatti che il giocatore è libero di svincolarsi al termine della stagione 2019-20 “previa comunicazione alla società entro il 10 giugno 2020”.

Leo ha chiesto di andar via il 24 agosto, due settimane dopo il termine ultimo, ma nel burofax si è giustificato facendo riferimento alla particolarità della stagione, prima interrotta e poi conclusa in ritardo a causa del Covid. Per Messi l’ultimo giorno della stagione è stato il 23 agosto, quello della finale di Champions tra Bayern e Psg.

