Gli incontri sono andati a buon fine, la voglia di mettersi alla prova e riportare in alto il suo Barcellona ha prevalso su tutto: Xavi Hernandez è il nuovo allenatore dei blaugrana, negli ultimi minuti come previsto è arrivato anche il comunicato ufficiale della società qatariota. L'ex centrocampista - bandiera della Nazionale spagnola e del Barcellona - saluta l'Al Sadd dopo due stagioni per prendere posto sulla panchina che era di "Rambo" Koeman. Barcellona che sabato affronterà il Celta Vigo prima della sosta per le Nazionali, sarà già Xavi a sedersi sulla panchina blaugrana o l'esordio arriverà il prossimo 20 novembre nel derby contro l'Espanyol?

La carriera di Xavi

Dopo aver chiuso la propria carriera da giocatore all'Al Sadd, il 28 maggio 2019 è proprio dalla squadra qatariota che lo spagnolo comincia quella da allenatore: il primo trofeo arriva qualche mese dopo, con la vittoria della Coppa dello Sceicco Jassem che anticiperà il tris di titoli calato - poi - nella stagione successiva: Coppa di Qatar, Coppa delle Stelle del Qatar e Coppa dell'Emiro del Qatar. Nel 2021, oltre al secondo successo consecutivo in Coppa di Qatar e Coppa dell'Emiro, arriva anche la vittoria del campionato: un palmares niente male che è valso a Xavi il ritorno a casa dopo appena due stagioni di "gavetta".

