Xavi è tornato, lunga vita a Xavi. Barcellona riabbraccia uno dei suoi miti, un richiamato in patria per cercare di ridare un senso alla maglia blaugrana, che sta vivendo uno dei suoi periodi peggiori di sempre. Dopo l'addio di Messi e di altri big, la squadra si stava sfaldando sotto la guida di Koeman, ora l'ex campione - che nel frattempo stava facendo molto bene da allenatore con l'Al Sadd (a Doha, in Qatar) - ha l'ingrato compito di far tornare il Barcellona ai fasti di un tempo. Oggi era il giorno della sua presentazione al Camp Nou, in un vero e proprio bagno di folla.

Sono molto emozionato, anche se non volevo. Grazie mille al club e ai tifosi. Come ho detto quando sono partito, siamo i migliori, la migliore squadra del mondo. Il Barcellona non può pareggiare o perdere, qui devi solo vincere. Grazie di tutto cuore, Visca el Barça e Visca Catalunya.

Ad

Liga Harakiri Atletico: Duro ne fa due nel recupero e regala il 3-3 al Valencia UN GIORNO FA

"È un sogno che si avvera. Nel 2015 sono andato via ma il sogno era tornare e lo faccio con la massima responsabilità ma con grande entusiasmo. Dobbiamo lavorare sodo, questa è la mia casa e anche se è un momento storico difficile, mi sento preparato. Il mio DNA non è cambiato, l'idea è sempre quella di essere protagonisti, avere la palla, creare occasioni, essere intensi".

Conoscere il club è un vantaggio. Ci saranno momenti intensi ma dobbiamo restare uniti e remare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo restare uniti affinché il Barça torni a vincere titoli. Mi piacciono le sfide. Uno degli obiettivi sarà divertirsi

"Conoscere alcuni giocatori è un vantaggio. Busquets, Piqué, Alba e Ter Stegen erano i miei compagni di squadra".

Xavi verso il Barcellona? Intanto l'Al Sadd vince 4-1, gli highlights

Liga Kroos e Benzema regalano la vetta ad Ancelotti: Rayo piegato 2-1 IERI A 19:55