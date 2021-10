Ronald Koeman continuerà ad essere l'allenatore del Barça, che vinca o meno al Wanda Metropolitano. Joan Laporta, presidente del club catalano, ha confermato la permanenza del tecnico olandese sulla panchina blaugrana, a prescindere dal risultato del match esterno contro l'Atletico.

"Indipendentemente dal risultato, Koeman rimarrà l'allenatore", ha detto Laporta ai media: il presidente difende così l'olandese prima di una partita fondamentale per il Barcellona dopo il fallimento del Da Luz in Champions League. "È un riferimento del barcelonismo. È un culé. È necessario dare margine di fiducia, perché i calciatori infortunati stanno per recuperare. Inoltre, ha deciso di essere l'allenatore della prima squadra in un momento di massimo difficoltà istituzionale e sportiva", ha spiegato Laporta.

Il rapporto con Koeman: "E' buono e sincero. Koeman è una brava persona, e pensa lo stesso di me. Cerchiamo tutti di migliorare la situazione a favore del Barcellona", ha detto.

