Il 29 novembre verrà assegnato il Pallone d'oro e, nella stessa serata, il Trofeo Kopa al miglior giovane dell'anno secondo France Football. Abbiamo un premio molto simile anche qui in Italia con il Golden Boy assegnato da Tuttosport, tramite la votazione di 40 giornalisti provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2021 è stata vinta dal giovane Pedri del Barcellona che, in stagione, ha giocato bene e ovunque. Onnipresente nel Barça e nella Nazionale spagnola di Luis Enrique, senza dimenticare la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Un plebiscito per il centrocampista classe 2002 cresciuto nel vivaio del Las Palmas. Battuto l'inglese Bellingham con 199 punti di vantaggio: 318 punti per Pedri, 119 per il centrocampista del Borussia Dortmund.

Sono lieto di comunicare che il centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, Pedri, ha conquistato la 19a edizione del nostro trofeo internazionale che elegge il miglior Under 21 del mondo tesserato per un club europeo della massima divisione. Un trionfo strameritato. Il ragazzo delle Canarie, che succede al norvegese Haaland, ha sbaragliato la concorrenza facendo il vuoto alle proprie spalle. Dei 40 giornalisti che votano in rappresentanza delle più illustri testate del nostro continente, 24 lo hanno piazzato al 1° posto delle loro preferenze, altri 9 in seconda posizione e 3 in terza. Un plebiscito. [Il commento del direttore di Tuttosport Jacobelli]

È il terzo spagnolo nella storia ad aggiudicarsi questo premio individuale dopo Isco (2012) e Cesc Fabregas (2006).

