Gerard Piqué non è una priorità per il Barcellona. Il Mundo Deportivo negli ultimi giorni sta puntando il dito sulla situazione che riguarda il centrale spagnolo, in scadenza con gli azulgrana il 30 giugno 2024: il rendimento altalenante, infatti, non convince pienamente Xavi. I due anni di contratto bloccano però ogni trattativa: Piqué al momento non ha nessuna intenzione di rinunciare alle ultime due stagioni coi catalani.

Ad

Colloquio con Xavi

Liga Marcelo saluta il Real Madrid e non trattiene l’emozione 20 ORE FA

Al centrale difensivo, il tecnico dei blaugrana ha comunicato che non rientra più nei piani e che, pertanto, la prossima stagione non partirà titolare. Piqué, durante in incontro a quattr'occhi, avrebbe risposto all'allenatore: "Farò vedere che ti sbagli", secondo quanto riferisce il quotidiano Mundo Deportivo.

Piace Koundé

A Xavi piace molto il centrale del Siviglia, Jules Koundé, francese, classe 1998, che però ieri sera si è infortunato nel match della Nations League perso dai 'Bleus' contro la Croazia in casa. Il giocatore finirà sotto i ferri ma - assicura il Siviglia - sarà a disposizione per l'inizio della prossima stagione calcistica in quanto starà fuori per sole tre settimane.

Marcelo saluta il Real Madrid e non trattiene l’emozione

Liga Gattuso: "Sono figlio di emigranti, non posso essere razzista" 08/06/2022 A 08:30