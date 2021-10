Calcio

Carlo Ancelotti: "Magic moment Vinicius? Non sono un mago, meriti sono suoi"

LIGA - Dopo il successo in casa dell'Elche firmato da una doppietta di Vinicius e che ha consolidato il primato in classifica del Real Madrid, il tecnico emiliano non si prende i meriti per l'esplosione del brasiliano autore di 9 gol in 14 match in tutte le competizioni: "Meriti sono suoi, io non sono un mago. Perché il Brasile non lo chiama? Questa è una domanda per il mio amico Tite...".

