Vittoria di rabbia e di carattere del Barcellona che si impone 2-1 in rimonta a Elche dopo avere chiuso in svantaggio il primo tempo (gol di Fidel al 44' su errore di Pedri). Nella ripresa, anche grazie ai cambi di Xavi, i blaugrana alzano i giri del motore e trovano il pareggio al 60' con Ferran Torres che festeggia così il suo primo gol in Liga con la maglia del Barça . La rete del sorpasso arriva al minuto 84: la firma Depay su rigore concesso da Hernandez Hernandez al VAR per un fallo di mano di Barragan su una percussione dello stesso Depay. Finale concitato: l'Elche fa di tutto per trovare il 2-2, ma deve alzare bandiera bianca. Il Barcellona centra la quarta vittoria di fila tra campionato ed Europa League e sale al terzo posto solitario in classifica a +2 sul Betis e a +3 sull'Atletico Madrid. Betis e Atletico che si affronteranno in serata.

Ferran Torres esulta dopo il gol segnato in Elche-Barcellona - Liga 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Calcio Tebas: "Juventus, Barça e Real mentono più di Putin" 03/03/2022 A 21:30

ELCHE-BARCELLONA 1-2

ELCHE (4-4-2) - Badia; Barragan, Roco, Diego Gonzalez, Mojica; Tete Morente (66' Ponce), Mascarell (86' Kike Perez), Raul Guti (79' Marcone), Fidel (79' Josan); Boyé (65' Carrillo), Pere Milla. All.: Rodriguez.

BARCELLONA (4-3-3) - ter Stegen; Dani Alves (85' Dest), Araujo, Piqué, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. de Jong (68' Nico Gonzalez); Dembelé (75' Traoré), Aubameyang (75' Depay), Gavi (46' Ferran Torres). All.: Xavi.

ARBITRO: Alejandro Hernandez Hernandez.

GOL: 44' Fidel (E), 60' Ferran Torres (B), 84' rig. Depay (B).

ASSIST: Jordi Alba (B, 1-1).

AMMONITI: Barragan, Ponce (E), Araujo, Dembelé, Dani Alves, Nico Gonzalez (B).

NOTE - Recupero 1'+5'. All'88 espulso Pastore (E) dalla panchina per proteste.

Memphis Depay esulta dopo il gol su rigore segnato in Elche-Barcellona - Liga 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

27' OCCASIONE CLAMOROSA PER IL BARCELLONA! Aubameyang in verticale per Dembelé che calcia, Badia respinge e sul pallone si avventa De Jong che calcia a botta sicura: strepitoso il salvataggio sulla linea di Diego Gonzalez. Sembrava gol fatto!

37' ELCHE A UN PASSO DAL GOL! Grande azione di Mojica sulla sinistra, palla a centro area dove, aiutato da un rimpallo, Boyé può sparare col sinistro. La potenza c'è, la mira no: conclusione alta.

38' ANCORA DE JONG! Il centrocampista del Barcellona si presenta a tu per tu con Badia e apre il piatto destro: il portiere dell'Elche intuisce e respinge in tuffo. Altra grande chance per il Barcellona, si infiamma la partita!

44' GOOOOOOOLLLLL DELL'ELCHE! FIDEL! 1-0! Rimpallo sulla trequarti con Pedri che perde un brutto pallone calciandolo all'indietro, Dani Alves si fa sorprendere in velocità da Fidel che trafigge ter Stegen con un diagonale di sinistro a incrociare che si insacca nell'angolino basso.

Pedri a testa bassa durante Elche-Barcellona - Liga 2021-22 Credit Foto Getty Images

60' GOOOOOOLLLLL DEL BARCELLONA! FERRAN TORRES! 1-1! Traversone dalla destra di Dembelé, Jordi Alba colpisce al volo di destro e il suo tiro si trasforma in un assist per Ferran che beffa Badia prendendolo in controtempo. Asssti di Jordi Alba. Di nuovo parità a Elche.

62' FERRAN TORRES SI DIVORA L'1-2! Servito da un pallone perfetto di Jordi Alba in piena area, l'attaccante del Barça ha tutto il tempo di controllare e calciare, ma il suo sinistro è incredibilmente alto. Occasione colossale sprecata dai blaugrana!

64' SUPER TER STEGEN! Parata eccezionale del tedesco che alza in corner una girata da due passi di Pere Milla. Partita ora molto divertente, sta succedendo di tutto.

76' BADIA SALVA DUE VOLTE L'ELCHE! Ferran Torres calcia col sinistro da due passi: rasoterra diretto nello specchio, il portiere dell'Elche respinge coi piedi. L'azione prosegue e il pallone arriva ancora dl destro di Ferran: tiro secco e miracoloso intervento di Badia, letteralmente insuperabile!

84' GOOOOOLLLLL DEL BARCELLONA! DEPAY! 1-2! Mani di Barragan a fermare una percussione di Depay dalla sinistra. Hernandez Hernandez, richiamato al VAR, concede il penalty al Barça. Trasformazione perfetta dello stesso olandese che spiazza Badia e spedisce il pallone sotto l'incrocio. Spiazzato Badia.

Il momento social

Il migliore

Memphis DEPAY - Ha a disposizione poco più di un quarto d'ora e lo sfrutta alla grande procurandosi e trasformando il rigore che vale tre punti pesantissimi per il Barça. Determinante.

Il peggiore

PEDRI - Partita decisamente da dimenticare per lui. Da un suo errore nasce il gol dell'Elche, nella ripresa ha sul destro il pallone per il gol del riscatto ma lo spreca malamente con una conclusione poco convinta.

Xavi: "Tante idee in testa, con DNA Barça: siamo tutti figli di Cruyff"

Calcio Ceferin: "Superlega? Dopo la pandemia, ora usano una guerra" 03/03/2022 A 11:16