Il Getafe, dopo zero punti in 5 giornate, onora il match con l'Atletico Madrid di Simeone, mettendolo alle corde nel primo tempo e passando in vantaggio, meritatamente, con una zuccata di Mitrovic al 45'. Nella ripresa i colchoneros si destano e riescono ad impattare al 78', con un siluro mancino del solito Suarez, dopo l'espulsione, ingenua, di Alena, due minuti prima. Al 90', quando tutto sembra esser scritto, l'uruguagio è ancora una volta il più lesto in area di rigore, e con una zuccata precisa gela Soria e ribalta il match.

Antoine Griezmann Credit Foto Getty Images

Biancorossi che si portano dunque ora a quota 14 punti in campionato, momentaneamente a +2 sul Real di Carlo Ancelotti, impegnato domani sera, alle ore 22, contro il Mallorca.

Liga Atletico bloccato: solo 0-0 con l'Athletic, Joao Felix espulso 18/09/2021 A 14:09

IL TABELLINO

GETAFE (4-4-2): Soria; Djené, Florentino Luis, Mata, Macias (dal 67' Unal), Alena, Cuenca, Oliveira, Maksimovic, Iglesias, Mitrovic.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier (dal 65' Hermoso), Savic, Gimenez, Renan Lodi (dal 65' De Paul); Correa, Llorente, Herrera, Carrasco; Suarez, Griezmann (dal 68' Cunha).

GOL - Mitrovic (G)

ASSIST - Maksimovic (G)

NOTE: AMMONITI - Herrera (A), Gimenez (A), Cuenca (G), Alena (G), Mata (G), Suarez (A) ESPULSI - Alena (G)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

40' CORREA, SI DIVORA L'1-0! Follia di Djenè che sbaglia un retropassaggio sul quale si avventa Suarez, lesto a calciare di prima dal limite e trovare l'opposizione di Soria. Sulla ribattuta poi Correa, a porta vuota, è troppo indeciso e viene chiuso in corner.

45' MITROVICCCCC, 1-0! PAZZESCO! Inserimento perfetto del serbo che, da centro area, di testa, trova il palo lontano su cross di Maksimovic. Pallone che carambola poi addosso ad Oblak, non imperfetto, e termina beffardemente in rete!

Mitrovic Credit Foto Getty Images

61' GRIEZMANN, BOLIDE! Mancino violento del Principino francese che prende palla dalla destra e scarica tutta la sua rabbia dai 20 metri, sfiorando la traversa.

76' SUAREZ, TRAVERSA PIENA! Lancio millimetrico di De Paul e zuccata violenta dell'uruguagio che prova a scavalcare il portiere ospite ma trova soltanto i legni della porta.

77' ESPULSO ALENA! PAZZESCO! Arbitro che torna al VAR dopo un pestone ai danni di Cunha e decide di estrarre il rosso diretto per lo spagnolo, nemmeno ammonito in un primo momento.

79' SUAREZZZZZ, IL PISTOLERO NON SBAGLIA! 1-1! Hermoso pesca il Pistolero a centro area, bravo a stoppare con il destro, allungarsela e gelare Soria con un sinistro al volo potente.

90+1' SUAREZZZZZ, SEMPRE LUI! INFINITO! 1-2! Colpo di testa letale dell'uruguagio che da due passi, su cross di Vrsaljko, gela Soria e tutto il Getafe. Rimonta completata per l'Atletico, che riesce a spuntarla anche oggi.

IL MIGLIORE

Luis Suarez ( Credit Foto Getty Images

Luis SUAREZ - Da due anni, ormai, il leit motif è sempre lo stesso: "L'Atletico non incanta, Luis Suarez segna lo stesso". Ennesima doppietta glaciale dell'uruguagio, che segna due gol e colpisce una traversa in un match tutt'altro che positivo dei suoi. Decisivo.

IL PEGGIORE

Angèl CORREA - L'argentino è il peggiore del reparto offensivo degli ospiti, con poca lucidità al momento del tiro nel primo tempo e tanti errori tecnici nell'ultimo passaggio nella ripresa. Tanto fumo e pochi risultati, un qualcosa che cozza terribilmente con la filosofia del suo tecnico...

IL MOMENTO SOCIAL

Che dolcezza! La figlia di Simeone canta l’inno dell’Atletico

Champions League PSG e Atletico bloccati da Bruges e Porto, Ajax e City a valanga 15/09/2021 A 21:10