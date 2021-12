Un Atletico opaco ed irriconoscibile si arrende al combattivo Granada ed allunga a quattro la serie di sconfitte consecutive in Campionato. Ospiti che passano in vantaggio dopo soli 3' con la percussione di Joao Felix. Al 17', con un destro di mostruosa potenza e precisione, Machis riporta la sfida in parità. Al 62' l'episodio che decide il match: Felix colpisce il palo da fuori area, i padroni di casa ripartono e trovano il 2-1 di Molina su indecisione di Oblak. Check Var su una possibile posizione di fuorigioco che illude soltanto gli ospiti, con il gol che viene convalidato dopo pochi minuti.

In virtù di questo risultato l'Atletico resta a quota 29 punti in classifica, alle spalle del Rayo Vallecano quarto e a 14 punti di distanza dal real capolista.

Felix contro il Granada Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

GRANADA: Maximiano; Arias (dal 46' Diaz), Milla, German, Suarez, Puertas, Machis (dal 65' Escudero), Neva, Molina (dal 79' Etechi), Isma Ruiz (dal 79' Monchu), Torrente.

ATLETICO MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Kondogbia (dal 67' Correa), Hermoso, Carrasco (dal 79' Lodi); De Paul (dal 67' Herrera), Koke, Lemar; Joao Felix, Suarez (dal 67' Cunha)

GOL - Felix (A), Machis (G), Molina (G)

ASSIST - Lemar (A), Suarez (G)

NOTE: AMMONITI - De Paul (A), Maximiano (G), Molina (G)

ESPULSI -

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

2' GOOOL! JOAO FELIX, L'HA SBLOCCATA L'ATLETICO! 0-1! Lancio sulla trequarti per il portoghese che stoppa, si gira, salta un uomo, accelera e dal limite dell'area lascia partire un destro rasoterra ad incrociare che si insacca a fil di palo.

17' RETEEEEEE! MACHIS! 1-1! SPLENDIDO! L'esterno si accentra dalla sinistra, salta due uomini e lascia partire un bolide da oltre 25 metri che si insacca preciso all'incrocio dei pali. Conclusione incredibile.

44' ANNULLATO UN GOL A FELIX! Punizione dalla sinistra, spizzata di Lemar e colpo di testa da pochi passi del portoghese, reo di aver però commesso fallo su Suarez al momento dell'impatto.

Felix e Suarez esultano Credit Foto Getty Images

62' FELIX, PALO CLAMOROSO! Il portoghese si accentra dalla sinistra e calcia ad incrociare con il destro dal limite dell'area. Palla che centra il palo e schizza lontana.

63' GOL DI MOLINAAAA! Contropiede fulmineo dei padroni di casa dopo il palo di Felix. Cross rasoterra dalla destra di Suarez ed inserimento perfetto del capitano di casa che anticipa Oblak in spaccata e deposita in rete da due passi.

CORREA, SI DIVORA IL 2-2! Pennellata dalla sinistra di Lemar, inserimento sul secondo palo dell'argentino e destro al volo da due passi che termina clamorosamente alto. Chance enorme per i colchoneros.

IL MIGLIORE

Joao FELIX - I suoi perdono, è vero, ma lui gioca un match di livello superiore agli altri 21 titolari con cui inizia il match. Un gol, un palo ed almeno altre 2/3 conclusioni pericolosissime nei suoi 90'. Sempre al centro del gioco e pericoloso con la sua impressionante velocità.

IL PEGGIORE

Jan OBLAK - A sorpresa è proprio lui il peggiore in campo quest'oggi. Machis lo batte da oltre 25 metri pescandolo fuori dai propri pali. Impreciso anche sul 2-1 di Molina, quando sceglie di non uscire e di restare nella "terra di mezzo" prima di essere battuto dal veterano avversario.

