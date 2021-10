Il Real Madrid ha ufficialmente la sua nuova stella. La gara con l'Elche coincide con la definitiva consacrazione di Vinicius Jr.. Nel giorno dell'assenza di Benzema è il brasiliano a prendersi la scena con una doppietta che fa volare i blancos in testa alla Liga, a braccetto con la Real Sociedad. Gara controllata per quasi 80 minuti senza particolari problemi dagli uomini di Ancelotti, che decidono poi di regalare una chance agli avversari all'86esimo. Casemiro sbaglia, Milla la riapre ma non basta: un buon Elche, guidato dalle giocate di Pastore, è alla fine costretto ad arrendersi. Nel Real solita grande prova anche per Modric e Kroos, oltre al buon lavoro della coppia Militao-Alaba: lo Shakhtar, prossimo avversario in Champions, non fa paura.

Il tabellino

Ad

ELCHE- REAL MADRID 1-2

Liga Porta stregata: il Real frena 0-0 con l'Osasuna, ma è in testa 27/10/2021 A 19:25

ELCHE (4-4-2) - Casilla; Palacios, Roco, Bigas, Mojica; Fidel (81' Milla), Mascarell (81' Marcone), Guti, Pastore (71' Gumbau); Boyè (81' Morente), Perez (71' Benedetto). All.: F. Escriba

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois; Vazquez (65' Carvajal), Militao, Alaba, Marcelo (66' Mendy); Kroos, Casemiro, Modric (84' Camavinga); Rodrygo (18' Asensio), Diaz, Vinicius Jr. (84' Hazard). All.: C. Ancelotti

ARBITRO: R. De Burgos Bengoetxea

GOL: 22', 73' Vinicius, 86' Milla

ASSIST: 22' Dias, 73' Modric

AMMONITI:

ESPULSI: 64' Guti

NOTE: recupero 6'

La cronaca in 5 momenti

22' - VINICIUUUUUUUSSSSS NON PERDONA!!!! REAL IN VANTAGGIO! Leggerezza in uscita dell'Elche, Mariano Diaz riconquista e serve a sinistra Vinicius che sistema la sfera e calcia forte di sinistro. Casilla battuto, sono 6 in campionato per lui!

38' - PEREZ SI DIVORA IL PAREGGIO!! Cioccolatino di Pastore, che col tacco dentro l'area piccola rifinisce magistralmente il traversone di Boye accomodando la sfera a Perez. Conclusione sbilenca da ottima posizione, che chance per l'Elche!

64' - E' ROSSO! Clamorosa ingenuità di Guti in un ottimo momento per l'Elche: secondo giallo per un fallo su Kroos, Burgos lo espelle!

73' - VIIIIIIINICIUUUUUUSSS! CHE MAGIA!!!! DOPPIETTA!! Strappo in verticale dei blancos concluso dalla fantastica corsa dell'esterno brasiliano, che anticipa con lo scavetto Casilla e la mette in porta! Perfetto, nella circostanza, l'assist di Modric!

86' - MILLAAAAAAA!!! DAL NULLA LA RIAPRE L'ELCHE!! Errore in impostazione di casemiro, ne approfitta il nuovo entrato Milla che fredda Courtois e rimette i suoi in partita!!

Il momento social

MVP

PROMOSSO - VINICIUS JR.: Doppietta decisiva che lo eleva a uomo simbolo del Real Madrid in un turno di meritato riposo per Benzema. Sono 7 i gol in campionato, 9 totali in stagione: è lui presente e futuro dei blancos.

BOCCIATO - MARIANO DIAZ: Non aveva mai giocato in stagione, Ancelotti lo schiera a sorpresa al posto di Jovic. Nella sua partita un bell'assist e una sequela infinita di errori, letture sbagliate e giocate senza capo né coda. A questi livelli è un pesce fuor d'acqua.

Ancelotti: "Koeman? Mi hanno cacciato tante di quelle volte!"

Calcio Tifosi del Barça inferociti: Koeman assaltato fuori dal Camp Nou 25/10/2021 A 07:28