Polemiche, errori e una buona dose di autolesionismo. Un Atletico Madrid nervoso e mai davvero in partita impatta sul 2-2 con il Levante. Un risultato doloroso per i Colchoneros, due volte in vantaggio grazie al gol in apertura di Griezmann e alla prima gioia spagnola di Mateus Cunha e ripresi in entrambe le circostanze grazie a due calci di rigore piuttosto evidenti.Il fallo di Suarez nel primo tempo e il mani di lodi nella ripresa regalano due comode gite dal dischetto a Barthi, che ringrazia e inchioda gli uomini di Simeone. Cholo espulso per proteste reiterate. Il risultato di stasera impedisce all'Atleti di agganciare Real Madrid, Siviglia e Betis a quota 21 in classifica. Levante ancora a secco di vittorie e penultimo, ma oggi avrebbe meritato senz'altro qualcosa in più.

Il tabellino

LEVANTE-ATLETICO MADRID 2-2

LEVANTE (4-4-2) – Aitor; Son (70' Miramon), Vezo, Duarte, Franquesa; Pepelu (80' De Frutos), Pier, Malsa (75' Martinez), Bardhi; Dani Gómez (70' Cantero), Morales. All.: Pereira

ATLETICO MADRID (3-4-3) - Oblak; Felipe, Giménez, Hermoso (67' Renan Lodi); Trippier, Herrera (59' De Paul), Koke, Carrasco; Joao Félix, Luis Suárez (59' Correa), Griezmann (72' Cunha). All.: Simeone

ARBITRO: P. Gonzalez Fuertes

GOL: 12' Griezmann, 37' e 90' Bardhi, 76' Cunha

ASSIST: 12' Felipe, 76' De Paul

AMMONITI: 18' Hermoso, 25' Felipe, 40' Pepelu, 65' Koke, 85' Gimenez, 87' Correa, 96' Pier

ESPULSI: 98' Pier

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 6 momenti

12' - GRIEZMAAAAAAANNN!!! VANTAGGIO ATLETICOOOOOO!! Doppia sponda dentro l'area del Levante sugli sviluppi di un corner. Felipe fa la sponda, Griezmann la spinge in porta!

36' - RIGORE PER IL LEVANTE!! Clamorosa ingenuità di Suarez, che sbaglia controllo nella sua area e travolge Vezo!

37' - BARDHIIIIIIII!!! PAREGGIA IL LEVANTE!!! Spiazzato Oblak, perfetto il rigore del macedone: è il primo gol in campionato per lui!

76' - CUNHAAAAAAA!!! CUNHAAAAAAA!!! ATLETICO DI NUOVO AVANTI!!! Giocata fantastica per vie centrali di De Paul che trova in area in posizione regolare il brasiliano, al suo primo gol con la maglia dei Colchoneros!

87' - RIGORE!! E' CALCIO DI RIGORE PER IL LEVANTE!!! Momento decisivo del match, Lodi l'ha presa con il braccio largo.

90' - BARDHIIIIIIII!!! PAREGGIO DEL LEVANTE!!! Inchiodato Oblak, è 2-2!!!

MVP

PROMOSSO - DE PAUL: il suo ingresso in campo nel secondo tempo ha un impatto devastante sul match. Subito coinvolto dai compagni, dispensa calcio ogni volta che alza la testa e punta la porta. Fantastico l'assist in verticale per Cunha: forse sarebbe stato meglio lanciarlo prima nella mischia.

BOCCIATO - SUAREZ: altro che Pistolero, stasera Luis non c'è. Anzi, decide persino di complicarla ai suoi con il fallo da cui nasce il primo pareggio del Levante. Simeone è costretto a toglierlo dal campo per disperazione: è già un miracolo che lo abbia visto, stasera sembrava trasparente.

