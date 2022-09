Kessie? Meglio stargli lontano. Nel corso della sua intervista a Sport, il talento del Barcellona Pedri ha parlato anche dei tanti nuovi acquisti blaugrana, soffermandosi in particolar modo sull'ex Milan Franck Kessie: "È un animale, una locura in campo. Quando si scontra, la gente viene lanciata a tre metri di distanza. In allenamento preferisco non stargli vicino".

Piqué e Jordi Alba

"Sono dei veri crack, aiutano noi giovani nella vita di tutti i giorni, ci danno consigli su ciò che hanno vissuto. Oltre alla loro qualità, che può contribuire molto ad aiutare la rosa".

Lewandowski e Dembelè

"Robert è pazzesco, fa tanti gol, assist, una macchina in area. È spettacolare lavorare con lui, aiuta i giovani, quelli che arrivano ora o ci sono da più anni. Ci sto molto bene dentro e fuori dal campo. Ousmane sorprende sempre. Abbiamo scoperto lo stesso giorno della partita che era padre... In campo con la palla può fare tutto di buono, è pazzesco, pochissimi al mondo sanno fare quelle cose. Ride sempre, portando felicità al gruppo. È pazzesco averlo e spero che possa stare con noi per molti anni".

