Alaves-Atletico Madrid, match valido per la settima giornata di Liga, si è concluso col punteggio di 1-0 in favore della squadra allenata da Calleja.

Un Atletico irriconoscibile, impigrito e disordinato non concretizza il controsorpasso sul Real Madrid in vetta alla classifica, e perde tre punti pesantissimi nella corsa a quello che sarebbe uno storico repeat; quello presentatosi al Mendizorrotza questo pomeriggio è un Atletico ben lontano dalla versione dell’anno scorso; dietro troppi blackout in marcatura e su calci da fermo, davanti nessuna geometria in grado di divaricare le maglie della retroguardia basca. Suarez e Griezmann in particolare, non si sono presi nemmeno la briga di tentare un duetto in grado di scalfire lo specchio di porta.

L’Alaves di Calleja invece ha eseguito con successo lo spartito scritto sin dall’inizio gara: una gara pragmatica, da squadra disegnata per stanare le punte biancorosse col pressing e tarpar le loro ali in profondità.

Il primo tempo premia i baschi: al 4’ Laguardia sfrutta una disattenzione di Savic e da corner insacca di testa, realizzando il secondo gol in 6 gare di Liga per l’Alaves. Da lì l’Atletico imposta un possesso palla sterile e fine a se stesso: Pacheco non si sporca i guanti per 45’. Il portiere dei baschi è chiamato all’intervento solo al 70’, quando Correa saggia i suoi riflessi da pochi passi. Paradossalmente, un Alaves più abbottonato si trova sui piedi le azioni migliori del secondo tempo: Loum e Pina sprecano nel cuore dell’area di rigore su delle leggerezze dei centrali madrileni, mandando in escandescenza Simeone.

Con un reparto offensivo totalmente appannato, la rimonta dell’Atletico non parte mai. Segnali preoccupanti per il Cholo, che martedì dovrà ritrovare tre punti ed unione d’intenti nell’incrocio di Champions con il Milan.

Festeggia invece l'Alaves di Calleja, che dopo 5 partite tragiche, trova i suoi primi punti in campionato nel match più improbabile. I baschi non battevano i Colchoneros dal 2003.

ALAVES-ATLETICO MADRID 1-0

ALAVES (4-4-2): Pacheco; Martín, Laguardia, Miazga, Duarte (80’ Tachi); Ximo Navarro, Loum, Toni Moya (79’ Pina), Luis Rioja (87’ Saul Garcia); Sylla (61’ Joselu), De la Fuente (61’Pellistri) . All. Calleja.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Trippier (61’ Correa), Savic, Felipe, Hermoso (63’ Herrera), Carrasco (61’ Lodi); Llorente (74’ Vrsaljko), Kondogbia (61’ Cunha), De Paul; Griezmann, Luis Suárez. All. Simeone.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz.

Gol: 4’ Laguardia (AL)

Assist: Duarte (AL)

Ammoniti: Savic (AT), Sylla (AL), Loum (AL), Duarte (AL), Trippier (AT), Kondogbia (AT)

La cronaca in 6 momenti chiave

4’ - GOL! LAGUARDIA MANDA IN VANTAGGIO L'ALAVES! Calcio d'angolo battuto da Duarte, il capitano prende il tempo alla difesa e insacca di testa!

27’ - LLORENTE NON TROVA LO SPECCHIO! Prima occasione da gol nitida per l'Atletico. Llorente interviene su una palla vagante al limite dell'area e scocca un destro sbilenco.

54’ - LAGUARDIA SALVA SULLA LINEA! Il calcio di punizione di De Paul sfila per tutta l'area e rischia di insaccarsi sul secondo palo. Laguardia toglie la palla dalla porta con un intervento di testa!

59’ - LOUM SPARA ALTO IL 2-0! Dormita dell'Atletico su rimessa laterale, Loum salta Felipe e in area spara un itro potente ma alto.

69’ - LAMPO DI CORREA! De Paul sfonda in area, Correa raccoglie il rimpallo e scarica un destro radente: Pacheco para di gamba. E' il primo intervento del portiere basco.

82’ - TOMAS PINA SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO! Altra chance colossale per il raddoppio dell'Alaves. Rioja resiste a due contrasti e scarica in area per un Pina tutto solo: il piattone del nuovo entrato però si impenna sulla traversa!

MVP

Victor LAGUARDIA: il suo gol al 4' basta e avanza per tramortire un Atletico fragile. Partita da incorniciare, condita da un provvidenziale salvataggio sulla linea.

Promosso

Mario HERMOSO: l'unico dei suoi a tentare qualche combinazione veloce sulla fascia. Peccato che nessuno lo assecondi.

Bocciato

Antoine GRIEZMANN: 8 partite, 0 gol, 0 assist e 0 tiri in porta. Ritorno traumatico.

