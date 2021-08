Alaves-Real Madrid, match della prima giornata di Liga andato in scena allo stadio Mendizorrotza, si è concluso col punteggio di 4-1 in favore dei Blancos. Al Real di Re Carlo basta la ripresa per archiviare l'esordio-bis sulla panchina merengue.

Con le gambe ancora intorpidite da un’estate dispendiosa, il Real impiega quasi mezz’ora per ingranare le marce e soffre l’aggressività dei padroni di casa. L’Alaves di Calleja sorprende per abnegazione e organizzazione, e i Blancos si rendono pericolosi solo con dei tiri dalla distanza di Hazard e Bale. Sul finale di primo tempo i baschi reclamano pure un calcio di rigore per un tocco di braccio sospetto di Vazquez, ma Soto Grado non batte ciglio.

Nella ripresa però, l’Alaves non torna in campo con la giusta tensione e il Real colpisce subito: al 48’ Karim Benzema folgora Pacheco dopo l’assist prezioso di tacco di Hazard. A tramortire definitivamente i baschi è la scivolata di Nacho, che coglie un perla di Modric sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 2-0 e risultato in cassaforte. L’inerzia della gara premia nuovamente i Blancos al 63’, quando Benzema trova un gol sporco dopo due rimpalli fortunati in area di rigore. Doppietta d'autore per uno dei candidati al titolo di al 48’folgora Pacheco dopo l’assist prezioso di tacco di Hazard. A tramortire definitivamente i baschi è la scivolata di, che coglie un perla di Modric sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 2-0 e risultato in cassaforte. L’inerzia della gara premia nuovamente i Blancos al 63’, quandotrova un gol sporco dopo due rimpalli fortunati in area di rigore. Doppietta d'autore per uno dei candidati al titolo di capocannoniere

Liga Il Real vuole giocare in Premier, Florentino smentisce: "Tutto falso" 7 ORE FA

Joselu ad accorciare le distanze per l’Alaves al 65', dopo lo svarione difensivo di Eder Militao che costringe Courtois a stendere Guidetti, ma sul finale i Blancos allentano la manovra e fanno scorrere il cronometro, permettendo al subentrato Vinicius di scatenarsi in velocità: il brasiliano chiude il tabellino con un gol di testa sul primo assist di E’ad accorciare le distanze per l’Alaves al 65', dopo lo svarione difensivo di Eder Militao che costringe Courtois a stendere Guidetti, ma sul finale i Blancos allentano la manovra e fanno scorrere il cronometro, permettendo al subentratodi scatenarsi in velocità: il brasiliano chiude il tabellino con un gol di testa sul primo assist di Alaba con la maglia dei Galacticos.

Karim Benzema (links) und David Alaba - Real Madrid Credit Foto Getty Images

Tabellino

ALAVES-REAL MADRID 1-4

ALAVES (4-4-2): Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Rubén Duarte; Manu García (60’ Guidetti), Pere Pons (60’ Loum), Tomás Pina (83’ Moya), Luis Rioja (68’ Martin); Joselu, Edgar (68’ Pellistri). All. Calleja.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas, Militao, Nacho, Alaba; Casemiro, Modric (88’ Asensio), Valverde (88’ Isco); Hazard (66’ Vinicius), Bale (68’ Rodrygo), Benzema (88’ Jovic). All. Ancelotti.

Arbitro: César Soto Grado

Gol: 48’ , 63’ Benzema (R), 57’ Nacho (R) 65’ rig. Joselu (A), 90+2 Vinicius (R)

Assist: Hazard (R), Modric (R), Alaba (R)

Ammoniti: Manu Garcia (A), Bale (R)

Gareth Bale of Real Madrid Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

17’ - HAZARD COL DESTRO PIAZZATO! Manu Garcia perde un pallone in uscita, Modric fa sponda per il belga: destro a giro che si spegne di poco a lato del palo.

32’ - PRIMO ACUTO DI BENZEMA! Punta l'uomo dal vertice sinistro dell'area di rigore, poi scarica un tiro a giro che sfiora il palo.

39’ - PERE PONS SI DIVORA IL VANTAGGIO! Grande progressione di Mendez sulla fascia, Rioja viene murato da Vazquez, ma sulla respinta Pere Pons piomba sul pallone: lo spagnolo non trova l'impatto giusto col pallone da pochi metri, la conclusione si spegne sopra la traversa. Occasione clamorosa.

48’ - GOL! BENZEMA PORTA IN VANTAGGIO IL REAL! 1-0! Bale sventaglia per Lucas Vazquez, che mette palla in mezzo: Hazard appoggia di tacco per il francese, che di prima folgora Pacheco.

57’ - GOL! NACHO ALLUNGA PER IL REAL MADRID! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Modric scodella per la scivolata di Nacho, che sottoporta non sbaglia!

63’ - GOL! BENZEMA TROVA LA DOPPIETTA! Coast-to-coast di Valverde, che innesca Benzema nel cuore dell'area di rigore. Il capitano deposita in rete dopo una serie di rimpalli fortunati.

65’ - GOL! ACCORCIA LE DISTANZE L'ALAVES CON JOSELU SU RIGORE! Calcio dal dischetto perfetto.

90+2’ - GOL! 4-1, SEGNA ANCHE VINICIUS! Alaba scodella l'assist per il tuffo del brasiliano, che punisce Pacheco sottoporta.

MVP

Karim BENZEMA: fucilata che non lascia scampo a Pacheco e prima marcatura stagionale per i suoi Blancos, poi si prende pure licenza di insaccare un gol sporco. Inesauribile.

Il momento social

La statistica chiave

Con la vittoria di stasera, Carlo Ancelotti continua il trend positivo di esordi all'estero:

15/08/2009 CHELSEA-Hull City 2-1

14/01/2012 PSG-Toulouse 3-1

18/08/2013 REAL MADRID-Betis 2-1

26/08/2016 BAYERN MONACO-Werder Brema 6-0

26/12/2019 EVERTON-Burnley 1-0

15/08/2021 Alaves-REAL MADRID 1-4

Promosso

Eden HAZARD: il più propositivo del tridente allestito da Ancelotti. Il suo assist di tacco per Benzema è una finezza inestimabile.

Bocciato

Eder MILITAO - Spegne completamente l'interruttore una volta acquisita la sicurezza del triplo vantaggio. Sbaglia il retropassaggio verso Courtois, che stende Guidetti. La responsabilità del rigore è tutta sua. Da lì, commette un altro paio di leggerezze difensive. Segio Ramos lo avrebbe strigliato per bene.

Sergio Ramos in lacrime nel momento dell'addio al Real Madrid

Calciomercato 2020-2021 Lautaro resta: "Anche se..."; Lukaku-Chelsea ufficiale 12/08/2021 A 18:25