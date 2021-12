Athletic-Real Madrid, match valido per l’anticipo della 21a giornata di Liga, è terminato col punteggio di 2-1 in favore dei Blancos.

Ad

i Blancos allungano a +8 sul Siviglia ( In un match giocato su ritmi forsennati, il Real di Carlo Ancelotti trova le forze per regalarsi un sereno Natale. Grazie a questo successo, frenato ieri dal Barcellona ).

Liga Brutto 0-0 del Real: il Cadice strappa un punto al Bernabéu 19/12/2021 A 22:02

Il botta e risposta che apre la contesa si consuma interamente nei primi 10 minuti di gioco. Benzema sigla una doppietta tra 4’ e 7’ – il primo è un gol da cineteca, il secondo è un gol d’opportunismo -, poi Sancet trafigge Courtois dal limite dell’area al 10’.

Karim Benzema (Real Madrid) célèbre un but contre l'Athletic Bilbao, en Liga le 22 décembre 2021 Credit Foto Getty Images

I baschi, fomentati dal gol del 2-1, aggrediscono la retroguardia del Real senza alcuna remora, mentre i blancos cercano di addormentare il gioco. La tattica di Ancelotti si intensifica nel secondo tempo: il tanto fluido quanto infruttuoso possesso palla dei Blancos si trascina fino ai minuti finali, quando la difesa e Courtois sono costretti agli straordinari per garantire l'11° risultato utile consecutivo a Re Carlo. Nemmeno il focolaio di Covid - che ne ha decimato la panchina - riesce a frenare il Real Madrid: merengues a 46 punti, in vetta alla classifica.

Tabellino

ATHLETIC-REAL MADRID 1-2

ATHLETIC (4-4-2): Agirrezabala; De Marcos, Nuñez, Yeray, Balenziaga (63’ Lekue); Zarraga (58’ Nico Williams), Vencedor, Dani García, Muniain (85’ Serrano); Sancet (63’ Raul Garcia), Iñaki Williams. All. Marcelino.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Militao, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos; Vinicius (85’ Mariano Diaz), Hazard (87’ Peter), Benzema (89’ Jovic). All. Ancelotti.

Arbitro: Cesar Soto Grado.

Gol: 4’, 7’ Benzema (R), 10’ Sancet (A)

Assist: Kroos (R), de Marcos (A)

Ammoniti: Vinicius (R), Vencedor (A), Camavinga (R)

Eden Hazard (Real Madrid) y Dani García (Athletic Club) pugnan por el balón Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

4’ - GOL!! KARIM THE DREAM! BENZEMA INSACCA L'1-0! Gol da cineteca, il 14° in Liga. Tiro a giro di prima su passaggio di Kroos al limite dell'area. Che parabola mostruosa!

7’ - GOL! DOPPIETTA DI BENZEMA! Contropiede improvviso del Real: il passaggio di Hazard viene prolungato dal tocco maldestro di Nunez, che regala un ghiotto pallone a Benzema. Il francese punisce il portiere a tu per tu.

10’ - GOL! SANCET ACCORCIA IMMEDIATAMENTE! 3 gol in 10 minuti! L'attaccante dei baschi scaglia un bolide dal limite dell'area: palo-gol, Courtois incolpevole.

22’ - VENCEDOR SFIORA IL PAREGGIO! Balenziaga penetra in area merengue e scarica per il sinistro di Vencedor a rimorchio: conclusione potente e di poco alta sopra la traversa.

24’ - BALENZIAGA CI PROVA DALLA DISTANZA! Sugli sviluppi del corner Balenziaga raccoglie palla da fuori area e carica un tiro poderoso! Palla di poco a lato di Courtois.

61’ - INAKI WILLIAMS SFIORA IL 2-2! Leggerezza di Lucas Vasquez nella propria metà campo, sulla palla piomba Inaki Williams, che in discesa libera scocca un tiro verso la porta di Courtois. Conclusione che sfiora il palo!

77’ - SQUILLO DI RAUL GARCIA! Tentativo dal limite del neoentrato, conclusione potente ma alta.

81’ - AGIRREZABALA RISPONDE AD HAZARD! Contropiede fulmineo del Real, che piomba in area basca con tre giocatori: Hazard conclude a botta sicura nel cuore dell'area, Agirrezabala risponde con dei riflessi felini.

86’ - COURTOIS SALVA UN GOL! Taglio micidiale di Nico Williams in area, il portiere belga blocca il so tocco in spaccata.

Il momento social

La statistica chiave

Ad eccezione di Lionel Messi (9 stagioni) e Cristiano Ronaldo (7), Karim Benzema è il quarto giocatore a segnare +30 gol in un solo anno di Liga in questo secolo, dopo Luis Suárez (2015 e 2016), Radamel Falcao (2012) e Ronaldo Nazario (2003).

Il migliore

Karim BENZEMA – un suo doppio blitz in avvio allevia i patemi di Re Carlo e di una panchina decimata dal Covid. Il primo gol, in particolare, è un inno alla meraviglia.

Il peggiore

Unai NUNEZ – Il suo tocco maldestro apparecchia per la doppietta di Benzema. Sfortunato e poco lucido, complica la vita ai suoi.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Calciomercato 2020-2021 1 miliardo di clausola per Sergio Canales, e non è il solo... 14/12/2021 A 18:29