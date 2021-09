L'Atletico Madrid, prossimo avversario del Milan in Champions League , non va oltre lo 0-0 al Wanda Metropolitano contro l'Athletic al termine di una partita ruvida e avara di emozioni. Il pari consente ai Colchoneros di salire momentaneamente in testa alla classifica a +1 su Real Madrid e Valencia che si sfideranno domenica. Dopo un primo tempo soporifero, la partita si accende nella ripresa: Inaki Williams e Vencedor (quest'ultimo proprio allo scadere) sprecano due colossali palle gol per l'Athletic, Marcos Llorente colpisce un palo clamoroso e poi sale in cattedra in negativo Joao Felix: il portoghese, dopo essere stato ammonito da Gil Manzano per un fallo su Vencedor, protesta in maniera plateale dando del matto al direttore di gara. Espulsione inevitabile per lui. Finale da corrida, ma lo 0-0 non si sblocca.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-ATHLETIC 0-0

ATLETICO MADRID (5-3-2) - Oblak; Trippier (77' Cunha), Savic, Gimenez, Mario Hermoso, Renan Lodi (55' Carrasco); Llorente, Kondogbia (55' Herrera), De Paul; Griezmann (55' Suarez), Correa (60' Joao Felix). All.: Simeone.

ATHLETIC (4-4-2) - Unai Simon; Lekue, Vivian, Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Dani Garcia (87' Zarraga), Vencedor (80' Vesga), Muniain (81' Morcillo); Raul Garcia (63' Nico Williams), Inaki Williams (64' Villalibre). All.: Marcelino.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano.

AMMONITI: Kondogbia, Savic, Cunha, Gimenez (ATL), Dani Garcia, Nico Williams (ATH).

ESPULSO: Joao Felix (ATL) al 78'.

NOTE - Recupero 0'+6' .

Rodrigo De Paul - Atletico Madrid-Athletic Liga 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

1' ATLETICO SUBITO VICINO AL GOL! Marcos Llorente sfonda dalla destra e mette in mezzo un pallone sul primo palo dove Griezmann tenta la girata di prima intenzione di esterno sinistro: palla alta di poco, non era semplice.

42' ATHLETIC PERICOLOSO! Inaki Williams si incunea in area di rigore e, appena dentro l'area, spara alto con il destro. Il guardalinee alza la bandierina per segnalare un fuorigioco che, però, non c'è. Ha rischiato l'Atletico!

46' CHE AZIONE DELL'ATLETICO! Sventagliata di De Paul per Renan Lodi, tutto libero a sinistra. Traversone a centro area per l'incornata in tuffo di Correa: pallone a lato di poco, occasione per la squadra di Simeone!

49' INAKI WILLIAMS SI DIVORA LO 0-1! L'attaccante dell'Athletic sfonda centralmente anticipando Gimenez e accelera presentandosi a tu per tu con Oblak: piattone di destro e palla che finisce incredibilmente larga.

75' PALO DI LLORENTE! Destro rasoterra dal limite dell'area, Unai Simon si distende ma non ci arriva, la palla sbatte sul palo e torna in campo. Atletico a un passo dal vantaggio.

78' ESPULSO JOAO FELIX! Follia del portoghese dell'Atletico, che viene ammonito per una sbracciata ai danni di Vencedor. Il giocatore non accetta la decisione di Gil Manzano e gli dice chiaramente "tu sei matto". Inevitabile il cartellino rosso. Ingenuità colossale di Joao Felix, Atletico che rimane in dieci uomini.

91' ATHLETIC A UN PASSO DAL GOL! Clamorosa palla gol per Villalibre che, dopo un'azione manovrata, si trova a tu per tu con Oblak ma con il destro calcia incredibilmente sopra la traversa. Chance enorme per i baschi.

L'arbitro Gil Manzano estrae il cartellino rosso nei confronti di Joao Felix - Atletico Madrid-Athletic Liga 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il migliore

Rodrigo DE PAUL - Uno dei pochi tra i Colchoneros ad avere le idee chiare e a giocare con la giusta determinazione. Da applausi un paio di aperture a tagliare il campo.

Il peggiore

JOAO FELIX - Imperdonabile la follia che gli costa l'espulsione. Lascia i suoi in dieci nella fase più calda del match: bocciato su tutta la linea.

