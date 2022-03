Una partita di sofferenza per l'Atletico Madrid che ha la meglio del Cadice per 2-1 al Wanda Metropolitano. Un tremendo errore del portiere Ledesma regala la palla del vantaggio a João Félix in apertura di partita e spiana apparentemente la strada ai Colchoneros. Il Cadice però reagisce e dopo un rosso a Reinildo cancellato dal Var, trova il pareggio con un colpo di testa di Alvaro Negredo.

Nella ripresa entrano Correa e Suarez e da un tiro dell'argentino scaturisce il tap in vincente di De Paul, al primo gol in campionato. Nel finale di gara è una corrida con tanti falli e cartellini: il rosso viene sventolato al giovane Serrano a poco dal novantesimo. Simeone carica il pubblico e mette in tasca i 3 punti.

Il Tabellino

ATLETICO MADRID-CADICE 2-1

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Gimenez (83'Felipe), Reinildo, Carrasco (60’Suarez); Koke (46’Lodi), Herrera, De Paul; Joao Felix (83'Serrano), Griezmann (60’Correa).

Cadice (4-4-2): Ledesma; Akapo (86'Carcelen), Hernandez, Chust, Espino (90'Perea); Sobrino (83'Alex), San Emeterio (73’Perez), Alcaraz, Oussama; Lozano, Negredo.

GOL: 3’ João Félix, 45’ Negredo, 68’ De Paul

ASSIST: Espino

ESPULSO: Serrano

La cronaca in 8 momenti chiave

3’- JOAO FELIX! 1-0! MA CHE FOLLIA DI LEDESMA! Errore in impostazione del portiere, intercetta Felix che punta la porta e infila il pallone in rete sul primo palo da posizione defilata. Che errore di Ledesma.

17’- SQUILLO DEL CADICE! ESPINO si presenta al tiro impattando un pallone respinto corto dalla difesa sui 20 metri. Palla di poco alta.

39’- ATTENZIONE! ROSSO PER REINILDO! Intervento a piedi uniti punito dal direttore di gara.

41’- REVISIONE VAR! Cambia la decisione dell'arbitro, solo giallo per REINILDO.

45’- NEGREDO! ECCO IL MORSO DEL CADICE! Cross dalla sinistra di ESPINO e colpo di testa di un dimenticato Negredo che angola il pallone e trova il pari.

68’- DE PAUL! 2-1 ATLETICO! CORREA calcia da buona posizione e trova la risposta di LEDESMA, sulla respinta è pronto Rodrigo De Paul per schiacciare in rete. Primo gol in questa Liga.

74’- SALVATAGGIO SULLA LINEA DI GIMENEZ! Uscita non perfetta di OBLAK che lascia un pallone importante per la girata di HERNANDEZ dal cuore dell'area, salva di testa GIMENEZ.

88'- ROSSO PER SERRANO! Piede alto su ALEX.

Il Migliore

Rodrigo DE PAUL: in una stagione non semplicissima per l'argentino, arriva finalmente il primo gol in campionato. Man of the match anche per il tanto lavoro offerto in mediana.

Il Momento social

