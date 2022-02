Atlético di Simeone che subì ben 3 gol nel solo primo tempo. Arrivò comunque il clamoroso 4-3 e i 3 punti a rilanciare la corsa per il 4° posto. Qualche giorno dopo, nel recupero contro il Levante, però, le cose non sono andate meglio ai colchoneros che hanno fatto immensa fatica a segnare concedendo un'altra vittoria fuori casa ai propri ospiti (è il quarto ko al Wanda Metropolitano). E ora la classifica piange, con Alessio Lisci, subentrato sulla panchina delle Granotes nel novembre 2021. Per lui è la seconda vittoria da allenatore dopo quella al Maiorca dell'8 gennaio scorso. A parte l'esaltazione per la vittoria in extremis contro il Getafe , peraltro in 10 contro 11, l'ultima sfida di campionato fu da dimenticare per l'diche subì ben 3 gol nel solo primo tempo. Arrivò comunque il clamoroso 4-3 e i 3 punti a rilanciare la corsa per il 4° posto. Qualche giorno dopo, nel recupero contro il, però, le cose non sono andate meglio aiche hanno fatto immensa fatica a segnare concedendo un'altra vittoria fuori casa ai propri ospiti (è il quarto ko al Wanda Metropolitano). E ora la classifica piange, con l'Atlético che resta a quota 39 punti col Barcellona , ma con una partita in più. A trionfare è il piccolo Levante nella stagione più difficile del decennio, ma questa vittoria regala ossigeno alla squadra di Valencia che vuole crederci ancora. Guidata dall'italianissimo, subentrato sulla panchina dellenel novembre 2021. Per lui è la seconda vittoria da allenatore dopo quella al Maiorca dell'8 gennaio scorso.

Tabellino

Atlético Madrid-Levante 0-1 (0-0 primo tempo)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Savic, Giménez, Reinildo (78' Renan Lodi); Koke (65' Vrsaljko), Kondogbia, de Paul (64' João Félix), Lemar (78' H.Herrera); Á.Correa, Cunha (65' L.Suárez). All. Diego Simeone

LEVANTE (5-4-1): Cardenas; Miramón, Rober Pier, Duarte, M.Cáceres, Son; de Frutos (68' Dani Gómez), Pepelu (89' Vukcevic), Melero (89' Coke), Bardhi (62' Malsa); Roger Marti (68' Morales). All. Alessio Lisci

Arbitro: José Luis Munuera Montero

Marcatori: 54' Melero (L)

Ammoniti: 26' de Paul, 70' Pepelu, 76' Dani Gómez, 85' Savic, 85' Miramón, 90+6 Á.Correa, 90+7 Son

Espulsi: nessuno

Cronaca

Prima chance per l'Atlético al 21' con la sgroppata di Llorente sulla destra che serve in mezzo per Correa, ma l'argentino non ci arriva di un soffio. Sulla ripartenza, è pericolosissimo il Levante con de Frutos che viene però fermato da un grande Oblak. A fine primo tempo nuova occasione per i padroni di casa, ma Cunha non riesce a controllare mentre Lemar manda alto sopra la traversa.

Nella ripresa ecco che segna il Levante con Melero, servito nello spazio da de Frutos, che batte Oblak sul primo palo con un tiro di potenza. L'Atlético non reagisce e per poco non arriva anche il raddoppio degli ospiti con de Frutos, ancora una volta fermato da Oblak. Al 97' c'è il pareggio dell'Atlético con la rovesciata vincente di Correa, ancora una rovesciata come quella di Hermoso contro il Getafe, ma questa volta l'arbitro annulla tutto. Sul fallo laterale c'era stata la spinta di Giménez su Cáceres e il gol non viene convalidato. Attenzione perché non è finita: Malsa coglie una clamorosa traversa con un tiro da più di 30 metri, dall'altra parte va in attacco addirittura Oblak che colpisce di testa, ma non trova la porta di Cardenas.

