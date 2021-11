Dopo tre pareggi nelle ultime quattro partite di campionato, l'Atletico Madrid torna alla vittoria riprendendosi le care vecchie abitudini. I Colchoneros s'impongono 1-0 sull'Osasuna a 3' dal 90', grazie a un colpo di testa vincente di Felipe sugli sviluppi di un corner battuto da Ferreira Carrasco. Milan avvisato per la sfida Champions. In campionato, la band di Diego Pablo Simeone resta quarta a quota 26, ma si porta a -2 dal Siviglia, attuale capolista insieme alla Real Sociedad e sorprendentemente fermato in casa dall'Alavés (2-2). Il Real Madrid, impegnato a Granada, può passare in testa alla classifica in solitaria.

Atletico Madrid-Osasuna, Liga 2021-2022: Antoine Griezmann (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ATLETICO MADRID-OSASUNA 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko (85' Carlos Martin), Savic, Felipe, Hermoso; Ferreira Carrasco, Koke, Llorente (75' Kondogbia), Lemar (65' De Paul); Correa (65' Luis Suarez), Griezmann (75' Matheus Cunha). All.: Simeone.

Osasuna (5-3-2): Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai Garcia, David Garcia, Cruz, Manu Sanchez (89' Roberto Torres); Moncayola (89' Oier), Torro (66' Oier), Brasanac (75' Iñigo Pérez); Kike Garcia, Avila (66' Budimir). All.: Arrasate.

Arbitro: José María Sanchez Martinez di Murcia.

Gol: 87' Felipe (A).

Assist: Ferreira Carrasco (A, 1-0).

Note - Recupero: 4-3. Ammoniti: Griezmann, Torro, David Garcia, Carlos Martin.

Il momento social

Paradossalmente, solo l'Osasuna - nell'attuale Liga - ha ottenuto più punti (9) rispetto all'Atletico Madrid, negli ultimi 15' di gioco.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

6' - MANCINO DI LEMAR! Conclusione "secca", dal limite del'area, sugli sviluppi di un calcio di punizione per i Colchoneros: palla fuori di poco e che sbatte sui cartelloni pubblicitari.

21' - GRIEZMANN! Conclusione morbida su assist mancino di Ferreira Carrasco: palla sull'esterno della rete!

35' - CANNONATA COL DESTRO DI LUCAS TORRO DA OLTRE 25 METRI! Respinta di Oblak, che allontana il pericolo. Osasuna insidioso dalla distanza.

38' - HERMOSO! Il numero 22 dell'Atléti ci prova dalla sua metà campo, vedendo Sergio Herrera fuori dai pali: la palla rimbalza sull'esterno alto della traversa!

55' - GOL ANNULLATO ALL'ATLEICO MADRID CON GRIEZMANN! Sulla palla morbida di Koke per Correa, che appoggia per il francese, viene ravvisato il fuorigioco dell'argentino.

76' - SERGIO HERRERA "A FARFALLE" SU CROSS DI VRSALJKO! Koke tamponato, palla vagante e ordine ripristinato da Nacho Vidal.

81' - FERREIRA CARRASCO! "Ruleta" in area ai danni di David Garcia e Unai Garcia e conclusione ravvicinata in porta: palla sull'esterno della rete.

87' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON FELIPE! Cross dalla bandierina di Ferreira Carrasco, stacco del difensore brasiliano in area piccola sull'uscita rivedibile di Sergio Herrera: crolla il muro dell'Osasuna! e' 1-0!

90'+2 - ROBERTO TORRES! Sinistro in corsa di prima intenzione: Oblak si distende e respinge la sfera!

90'+2 - PALO DI FERREIRA CARRASCO CON SERGIO HERRERA IN ATTACCO! Conclusione da metà campo a porta sguarnita: la palla, lentamente, si stampa sul montante.

Il migliore

Ferreira Carrasco. Scatenato, sia in fase di cross che nei giochi di prestigio con cui "manda al bar" gli avversari. Suo, dalla bandierina, l'assist vincente per Felipe all'87'. Sfiora l'acuto personale da centrocampo, a porta sguarnita, con Sergio Herrera in attacco alla disperata.

Il peggiore

Sergio Herrera. Troppe uscite "a farfalle". Davvero troppe.

