Dopo 11 derby senza vittorie (in campionato), l'Atletico torna a sconfiggere il Real, per l'occasione stravolto dal turnover giustamente operato da Carlo Ancelotti dopo la vittoria del campionato e l'incredibile qualificazione alle finale di Champions a seguito dei tempi supplementari contro il Manchester City. Band di Simeone protagonista di una prestazione maiuscola, coronata dal gol su calcio di rigore di Ferreira Carrasco. Colchoneros che non concretizzano l'enorme mole di occasioni create, ma che riescono comunque ad arrivare al successo e a blindare la zona Champions a 64 punti, a +6 dal Betis quinto.

Toni Kroos e Geoffrey Kondogbia durante Atletico Madrid-Real Madrid, Liga 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Reinildo (73' Felipe); Marcos Llorente, Koke, Kondogbia, Ferreira Carrasco (94' Renan Lodi); Correa (46' Griezmann), Matheus Cunha (90' De Paul). All.: Simeone.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Eder Militão (69' Mendy), Vallejo, Nacho Fernandez; Camavinga, Casemiro (61' Valverde), Kroos (68' Kroos); Asensio, Jovic (61' Junior Vinicius), Rodrygo. All.: Ancelotti.

Arbitro: César Soto Grado di Avila.

Gol: 40' rig. Ferreira Carrasco (A).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Jovic, Lucas Vazquez, Marcos Llorente, Vallejo, Savic, l'allenatore del Real Madrid Ancelotti, Nacho Fernandez.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

4' - FILTRANTE DI KONDOGBIA PER CORREA! Diagonale rasoterra che sfiora il palo: Atléti gia vicino al gol.

7' - FERREIRA CARRASCO! Eder Militão sbaglia nel controllo difensivo, ma il belga non ne approfitta!

9' - FERREIRA CARRASCO! Ancora lui! Il belga liquida Casemiro con una finta in area e poi prova il tiro, ma stringe troppo e la palla termina di pochissimo a lato.

24' - FERREIRA CARRASCO! Destro a giro per la testa di Correa il quale all'altezza del dischetto, non ci arriva per pochissimo.

40' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON FERREIRA CARRASCO SU RIGORE! Penalty assegnato per un perstone (individuato dalla VAR) rifilato in area da Vallejo a Matheus Cunha. Dal dischetto, Ferreira Carrasco apre il piatto destro e spiazza Lunin: 1-0!

Yannick Ferreira Carrasco esulta dopo il rigore dell'1-o contro il Real durante Atletico Madrid-Real Madrid, La Liga 2021-2022 (Getty Immages) Credit Foto Getty Images

45' - KROOS DALLA LUNGA DISTANZA SU APPOGGIO DI RODRYGO! Palla fuori di poco: finalmente si vede il Real Madrid!

45'+2 - JOVIC A RIMORCHIO DOPO UN RIMPALLO DI RODRYGO! Bravissomo Oblak in uscita.

63' - GRIEZMANN MANDA AL TIRO MATHEUS CUNHA! Conclusione a botta sicura respinta alla grande, in uscita, da parte di Lunin.

69' - BOLIDE DA FUORI DI VELVERDE! Oblak costretto a deviare la palla sopra la traversa.

73' - SINISTRO A GIRO DI GRIEZMANN DAL CUORE DELL'AREA! Palla a lato di pochissimo.

76' - ALTRA GIRATA DI GRIEZMANN ALL'ALTEZZA DEL DISCHETTO! Conclusione mancina in scivolata, palla fuori di pochissimo. Ennesima costruzione di Ferreira Carrasco!

77' - INCREDIBILE PALO DI FERREIRA CARRASCO! Verticalizzazione di Matheus Cunha per il belga che batte Lunin in uscita, ma la palla si stampa sul montante!

85' - ALTRO FENDENTE DA FUORI DI VALVERDE! Oblak ancora costretto a deviare sopra la traversa.

88' - PUNIZIONE DALLA LUNGA DISTANZA DI ASENSIO! Rasoterra angolato, su cui Oblak ci arriva!

88' - NACHO FERNANDEZ! Colpo di spalla su assist mancino di Junior Vinicius: palla alta di poco dal limite dell'area piccola!

Il migliore

Ferreira Carrasco. Rullo compressore che parte dalla sinistra e manda in affanno l'intera retroguardia del Real. Tira appena vede la porta, colpisce un palo e realizza il rigore decisivo al minuto 40.

Il peggiore

Asensio. Perde palla e trebisonda sull'incursione di Matheus Cunha che porterà al rigore poi trasformato da Yannick Ferreira Carrasco.

