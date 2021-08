Dopo due vittorie nelle prime due giornate, i campioni si bloccano parzialmente. L'Atletico Madrid gioca, il Villarreal è cinico e per un soffio non passa al Wanda Metropolitano, venendo stoppato solo da una clamorosa autorete di Mandi al quinto minuto di recupero. Ed è dunque un 2-2 benedetto per la banda di Simeone, che manca l'opportunità di portarsi in vetta da sola alla Liga ma intanto evita il primo ko. Mentre il Submarino Amarillo, che fin qui aveva sempre pareggiato tra Supercoppa Europea e campionato, aggiunge un altro segno X alla propria collezione. Manu Trigueros prima e Danjuma poi gelano la Madrid biancorossa, solo parzialmente esaltata dal momentaneo pareggio di Suarez, segnato pochi minuti dopo lo 0-1. E quando pare sia finita ecco la sciocchezza di Mandi, che nel tentativo di appoggiare di testa un pallone facile facile a Rulli combina la frittata. Roba che, se esistesse ancora, Mai Dire Gol lo piazzerebbe dritto nella sigla di apertura.

Tabellino

Atletico Madrid-Villarreal 2-2 (primo tempo 0-0)

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez (88' Renan Lodi), Hermoso (80' Matheus Cunha); Trippier, Llorente, Koke, Lemar (80' Kondogbia), Carrasco (70' De Paul); Suarez (70' Saul), Correa. All. Simeone

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Estupiñan (63' Danjuma); Yeremi Pino (80' M. Gaspar), Trigueros, Capoue, A. Moreno (63' Pedraza); G. Moreno, Dia (63' Coquelin). All. Emery

Arbitro: Cesar Soto Grado

Gol: 52' Trigueros (V), 56' Suarez (A), 74' Danjuma (V), 95' aut. Mandi (A)

Ammoniti: Correa, Lemar, Suarez, G. Moreno, De Paul, Rulli

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

23' – Trippier tocca all'indietro per Lemar, che calcia a botta sicura col destro: miracolo di Rulli, che fa sbattere la palla contro il palo.

39' – Buco centrale nella difesa del Villarreal, Correa aggira Rulli e tocca all'indietro per Carrasco, il cui destro con la porta semivuota trova il salvataggio di Mandi sulla linea.

45' – Cross morbido di Lemar per Trippier, il cui colpo di testa schiacciato viene tolto dalla porta da Mandi, autore di un intervento determinante davanti a Rulli.

52' – GOL DEL VILLARREAL. Yeremi Pino appoggia al limite per Manu Trigueros, che con un gran destro fulmina Oblak sotto l'incrocio. 0-1.

L'esultanza di Trigueros in Atletico Madrid-Villarreal Credit Foto Getty Images

56' – GOL DELL'ATLETICO MADRID. Llorente recupera sulla fascia, Correa tocca dentro per Suarez, che da pochi passi supera la resistenza di Rulli riportando la gara in equilibrio. 1-1.

74' – GOL DEL VILLARREAL. Il neo entrato Danjuma riceve da Yeremi Pino dopo una dormita colossale di Savic e Gimenez e davanti a Oblak non sbaglia. 1-2.

86' – Stop in area e destro a giro di Koke che Rulli smanaccia sopra la traversa. Atletico Madrid vicino al 2-2.

95' - GOL DELL'ATLETICO MADRID. Mandi appoggia di testa a Rulli, con il portiere in uscita, e lo beffa incredibilmente. Clamorosa autorete e clamoroso pareggio dell'Atletico a recupero inoltrato.

Il migliore

Yeremi Pino. Che talento. Quando punta l'uomo lo salta praticamente sempre. E poi, due assist al bacio e due gol. Seratona.

Il peggiore

Alberto Moreno. Un errore dopo l'altro, senza soluzione di continuità. Disastroso anche in occasione del gol del pari di Suarez.

