I blaugrana non brillano nella prima partita senza Koeman al timone. La qualità del palleggio mostrata dagli uomini di Sergi (sono usciti dal campo Aguero (problema al torace) e Piqué (problema muscolare), che a questo punto sono in dubbio per il vitale impegno infrasettimanale di Champions. Barcellona-Alaves, match valido per la dodicesima giornata di Liga, si è concluso col punteggio di 1-1 . La qualità del palleggio mostrata dagli uomini di Sergi ( nuovo allenatore ad interim dopo l’esonero del tecnico olandese ) non basta per scoperchiare l’abbottonato 4-4-2 allestito da Calleja. I catalani rimangono ancorati alla nona posizione in classifica con il misero bottino di 16 punti dopo 11 giornate. Sergi inoltre, guarda con preoccupazione verso la sua panchina: nel corso del match infatti,, che a questo punto sono in dubbio per il vitale impegno infrasettimanale di Champions.

Sergio Agüero y Gerard Piqué (Barcelona) Credit Foto Getty Images

Nel primo tempo, il Barcellona controlla il campo in scioltezza, imponendo l'80% di possesso palla. I Blaugrana tuttavia, non trovano mai il coraggio per scalfire lo specchio di porta o rendersi pericolosi. Il catenaccio dell'Alaves regge il palleggio asfissiante dei catalani, che nella ripresa si ripropone tale e quale. A sfondare la porta non è certo il palleggio barocco dei blaugrana, ma è un lampo da solista di Memphis Depay: al 50’, l’olandese si accentra e insacca con un tiro a giro da cineteca. Il sollievo dei blaugrana però dura ben poco: appena due minuti dopo, Rioja penetra in percussione, dribbla Ter Stegen e congela il risultato sull’1-1. Il Barcellona si arrende dopo aver sprecato altre due palle gol, entrambe capitate sui piedi di Depay: prima il palo, poi l’uscita di Sivera negano la doppietta al numero 9.

Classifiche e risultati

Tabellino

BARCELLONA-ALAVES 1-1

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza (80’ Ezzalzouli), Piqué (70’ Lenglet), Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, Nico Gonzalez (80’ Baldé), Gavi (71’ Puig); Dest, Agüero (42’ Coutinho), Memphis. All. Sergi.

ALAVES (4-4-2): Sivera; Ximo Navarro (20’ Aguirregabiria), Lejeune, Laguardia, Duarte; Loum, Toni Moya (80’ Manu Garcia), Pere Pons (62’ Tomas Pina), Luis Rioja; Edgar Mendez (62’ Pellistri), Joselu (80’ Sylla). All. Calleja.

Arbitro: Jorge Figueroa Vazquez.

Gol: 50’ Depay (B), 52’ Rioja (A)

Ammoniti: Sivera (A), Duarte (A)

Infortuni: Ximo Navarro (A), Aguero (B), Piqué (B)

Memphis Depay (Barcelona) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

19’ - INCORNATA DI ERIC GARCIA! Prima chance nitida per i blaugrana: da calcio d'angolo, il centrale dei catalani salta più in alto di tutti e impensierisce Sivera con un'incornata diretta all'angolino. Il portiere respinge mostrando degli ottimi riflessi.

31’ - MENDEZ SBUCA DAL NULLA! Alaves pericoloso da calcio piazzato: Mendez prende il tempo ad Eric Garcia e colpisce in tuffo; il colpo di testa sfila sul fondo per poco.

50’ - GOOOOOOOOOOL!!!! Vantaggio del Barcellona con la rete di Memphis Depay. Tiro a giro stratosferico dal limite! È il primo gol della gestione Sergi.

52’ - GOOOOOLLLL! PAREGGIA L'ALAVES CON RIOJA! Il centrocampista dell'Alaves sfonda in percussione e dribbla Ter Stegen per riacciuffare i blaugrana!

57’ - PALO DI DEPAY! Si apre la partita dopo questo repentino botta e risposta! La giocata di Gavi libera l'olandese in area, ma la sua conclusione ravvicinata si stampa sul legno.

60’ - SIVERA SI OPPONE A DEPAY! Terza palla gol sui piedi dell'olandese, questa volta il portiere dell'Alaves lo ipnotizza a tu per tu!

La statistica chiave

Il Barcellona ha maturato solo 16 punti in 11 partite della Liga 2021/22, eguagliando il peggior inizio in questa fase nell'era dei tre punti (i blaugrana erano partiti con 16 anche nelle stagioni 2000/2001 e 2002/03).

Il migliore

Memphis DEPAY: si riscatta dopo la serata da incubo che ha condannato Koeman all'esonero. Il gol dal limite dell'area è una perla di estrema bellezza. Peccato per le due chance non concretizzate nei minuti successivi, che avrebbero potuto eleggerlo eroe di giornata.

Il peggiore

Sergiño DEST: sulla sua fascia Mingueza non offre la benchè minima propulsione avanzata, e lui arranca a pile scariche. Evanescente.

