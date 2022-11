Serata tributo a una delle leggende della storia del Barcellona: Gerard Piqué. L'ultima al Camp Nou è carica di emozione, mentre dal punto di vista tecnico la partita offre pochi spunti. I blaugrana giocano con un buon piglio fin dall’inizio e hanno l’opportunità di andare in vantaggio dopo 7 minuti con un rigore generosamente assegnato dal VAR. Lewandowski calcia sul palo esterno e si resta sullo 0-0. Ramazani spreca davanti a Ter Stegen sull’unico blitz dell’Almeria nei primi 45 minuti, poi sono Ferran Torres e Dembélé ad avere le occasioni migliori, ma sono imprecisi sotto porta. Lo stesso Dembélé sblocca la gara dopo 3 minuti di secondo tempo con una giocata delle sue, poi ci pensa de Jong ha mettere il risultato in ghiaccio. Il finale vede l'uscita di Piqué in lacrime con tutto il Camp Nou in piedi per la standing ovation.

Il tabellino

BARCELLONA-ALMERIA 2-0

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Balde, Piqué (84'Christensen), Marcos Alonso, Jordi Alba; Busquets (68’Gavi), Frenkie de Jong, Pedri; Dembélé (68’Raphinha), Lewandowski, Ferran Torres (61’Ansu Fati)

Almeria (5-3-2): Martínez; Mendes, Kaiky (46’Babic), Ely (68’Eguaras), Chumi, Akieme; Robertone (79'Portillo), Melero (69’Puigmal), Samu; Baptistao (46’Sousa), Ramazani

GOL: 48’ Dembélé, 62’ de Jong

ASSIST:

La cronaca in 8 momenti chiave

6’- Calcio di rigore per il Barcellona dopo revisione VAR. Tocco involontario, decisione molto discutibile e c'è addirittura il giallo a KAIKY.

7’- LEWANDOWSKI CALCIA FUORI DAL DISCHETTO! Destro incrociato sul palo dal polacco.

28’- RAMAZANI! CHE OCCASIONE ALMERIA! DE JONG si fa intercettare un passaggio orizzontale in mediana da RAMAZANI che punta la porta e si fa ipnotizzare dall'ottimo TER STEGEN che copre lo specchio e respinge il tiro.

30’- Girata di FERRAN TORRES dal cuore dell'area, salvataggio sulla linea di KAIKY!

40’- COSA SBAGLIA DEMBELE! LEWANDOWSKI serve in area di rigore FERRAN TORRES, lo spagnolo trova DEMBELE di testa ma il francese con tutta la porta disponibile centra MARTINEZ.

48’- FA TUTTO DEMBELE! Converge dalla destra saltando due uomini e piazza in buca d'angolo di precisione. 1-0!

57’- DEMBELE SPRECONE! Lanciato in campo aperto, salta il portiere poi non conclude avvicinandosi alla porta e si fa rimontare prima del tiro dalla difesa. Poteva segnare la doppietta.

62’- DE JONG! LA CHIUDE IL BARCELLONA! Cross dalla sinistra di ALBA per l'inserimento di FATI che trova la risposta di istinto di MARTINEZ, sulla respinta si avventa DE JONG che non sbaglia.

MVP

Frankie DE JONG: giocatore capace di fare girare la squadra come pochi. Compie un errore in impostazione che stava per costare caro nel primo tempo, ma la quantità di assist e passaggi illuminanti della serata ripagano il pubblico.

