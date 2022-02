Riecco la zona Champions League. Il Barcellona centra per la prima volta in stagione l’obiettivo quarto posto e lo fa con una risalita importante. Contro l’Atletico Madrid i catalani, di fronte a un Camp Nou tutto esaurito – (eh sì, in Spagna sono liberi...) – reagiscono allo svantaggio iniziale firmato da Carrasco con una perla di Jordi Alba. Il gol – un esterno sinistro al volo sotto l’incrocio veramente da cineteca – ha il merito di freddare da subito le ambizioni della squadra di Simeone, da quel momento in poi troppo passiva. Un Barcellona giovane e pimpante trova così entusiasmo e voglia, e in un tempo schiaccia i Colchoneros, cambiando la gara. Gavi di testa sull’assist del neo acquisto Adama Traoré – il migliore in campo – per girare già il risultato al 20° minuto; poi Araujo prima dell’intervallo e Dani Alves a inizio ripresa per blindarlo definitivamente. La fesseria dello stesso brasiliano, espulso per un fallo senza senso a 20 minuti dalla fine, complica un po’ il finale del Barca, ma non è comunque fatale. Il gol dell’ex Suarez non permette infatti all’Atleti di accorciare ulteriormente. Arrivano così 3 punti per i catalani e segnali importanti: la squadra è pimpante, i nuovi acquisti si sono subito integrati – bene nel finale anche l’ingresso di Aubameyang – e la gente è tutta dalla parte di Xavi e dei suoi ragazzi. Per Simeone invece un ko che fa riflettere: il suo Atleti, una volta fortino impenetrabile, continua a subire troppi gol.

Il tabellino

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves, Araujo, Pique, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri (67’ Nico Gonzalez); Gavi (71’ Dest), Traore (61’ Aubameyang), Ferran Torres.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaliko (46’ Wass), Savic, Gimenez, Hermoso (56’ Cunha); Carrasco, De Paul, Koke (76’ Herrera), Lemar (56’ Reinildo); Joao Felix (56’ Correa), Suarez.

Gol: 8’ Carrasco, 59’ Suarez; 10’ Alba, 21 Gavi, 43’ Araujo, 49’ Dani Alves.

Note – Ammoniti: Jordi Alba, de Jong; Wass, Herrera. Espulso: Dani Alves (rotto diretto al 69’)

La cronaca in 6 momenti chiave

8’ GOL! ATLETI IN VANTAGGIO! CARRASCO! Troppo facile per l'Atletico Madrid: palla in verticale per Suarez, l'uruguaiano mette dentro e Carrasco di prima fredda Ter Stegen! 0-1 Atleti, che passa alla prima azione offensiva.

10’ GOL! IL PAREGGIO IMMEDIATO DEL BARCA! JORDI ALBA! Super gol di Jordi Alba, che da palla di Dani Alves da destra calcia un pallone incredibile, al volo, di esterno, all'incrocio del pali! Che gol!

21’ GOL! GAVI! 2-1 BARCELLONA! Grande palla di Traoré che si allarga, va in uno contro uno a destra e mette dentro un bel cross: Gavi - non esattamente un saltatore - la mette di precisione all'angolino. Il Barcellona la ribalta.

43’ GOL! ARAUJO! E SONO 3 BARCELLONA. Punizione di Dani Alves, Piqué colpisce la traversa di testa. Sulla ribattuta, Ferran Torres liscia la rovesciata ma Araujo stoppa da centravanti e di collo fredda Oblak.

49’ GOL! PROPRIO LUI! DANI ALVES! Azione costruita a sinistra, Gavi mette dentro: doppio buco della difesa, Alves è lì e di destro mette in rete.

59’ GOL! LUIS SUAREZ! Accorcia l'Atleti. Da corner: stacco di Reinildo, Luis Suarez scappa via a Dani Alves e di testa, a sua volta, mette dentro.

Il migliore

Adama Traore. Un treno a destra. E’ nell’assist al gol di Gavi ma soprattutto punta e crea sempre superiorità. Che impatto.

Il peggiore

Joao Felix. Ectoplasma.

Xavi: "Napoli avversario da Champions League"

