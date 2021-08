Barcellona-Getafe, match valido per la terza giornata di Liga, si è concluso col punteggio di 2-1 in favore dei catalani. I blaugrana guadagnano tre punti in modalità risparmio energetico: bastano le incursioni di Sergi Roberto e Depay per piegare la difesa del Getafe, che tuttavia rimane in partita fino all’ultimo grazie al gol di Sandro Ramirez. La squadra di Koeman aggancia così il Real Madrid - vincente ieri contro il Betis - a quota 7 punti in classifica

Al Barcellona basta premere sull’acceleratore due volte per tagliare la difesa degli Azulones come fosse un grissino. Due fiammate di Sergi Roberto e Depay regalano a Koeman i tre punti necessari a raggiungere il Real in classifica. La gara si sblocca improvvisamente dopo soli 120 secondi: Sergi Roberto arriva in porta indisturbato e appoggia in rete il cross di Jordi Alba. Anche il momentaneo pareggio del Getafe arriva improvvisamente: la retroguardia blaugrana si assopisce troppo presto, e al 19’ Sandro Ramirez trova il gol dell’ex con un tracciante fulmineo. Le squadre continuano a viaggiare su velocità da crociera, fino a quando un’accelerazione di de Jong squarcia ancora la difesa del Getafe: suo l’assist per il connazionale Depay, che punta e trafigge Soria sul suo palo. Tutto troppo facile.

Nel secondo tempo il Barcellona si limita ancora al solito palleggio scolastico, senza mai alzare i ritmi. Il Getafe però non riesce a pungere nemmeno nei minuti di recupero. Il Barcellona porta a casa 3 punti preziosi, pur non compiendo alcun passo avanti nella ricerca di un’identità dopo la partenza di Messi. L'unica nota positiva del reparto offensivo è il solito Depay, unico apporto costante. Griezmann e Braithwaite invece arrancano.

Tabellino

BARCELLONA-GETAFE 2-1

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Emerson Royal (63’ Dest), Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto (74’ Gavi), Sergio Busquets, De Jong; Griezmann (84’ Mingueza), Braithwaite (75’ Gonzalez), Depay. All. Koeman

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias (45’ Suarez), Mitrovic, Djene (83’ Akurugu), Olivera; Alena (60’ Timor), Ramirez (60’ Mata), Arambarri, Maksimovic, Jankto; Unal (76’ Macias), Sandro. All. Michel

Arbitro: Pablo González Fuertes

Gol: 2’ Sergi Roberto (B), 19’ Ramirez (G), 30’ Depay (B)

Assist: Jordi Alba (B), Alena (G), de Jong (B)

Ammoniti: Alena (G), Araujo (B), Lenglet (B)

La cronaca in 6 momenti chiave

2’ - GOL! SERGI ROBERTO SEGNA SUBITO! Cross rasoterra di Jordi Alba, velo elegante di Braithwaite per il tap-in di Sergi Roberto. Barcellona avanti dopo 120 secondi.

19’ - GOL! RAMIREZ PAREGGIA ALL'IMPROVVISO! Triangolo velocissimo al limite dell'area blaugrana con Alena: Ramirez trafigge ter Stegen con un tracciante fulmineo.

30’ - GOL! DEPAY RIPORTA IN VANTAGGIO IL BARCELLONA, 2-1! Tutto troppo facile per il Barcellona, a cui basta alzare leggermente il ritmo per andare in porta. Filtrante chirurgico di de Jong, Depay punta e infila Soria sul suo palo.

42’ - CHE BOTTA PER TER STEGEN! Arambarri tenta la conclusione dalla distanza, il portiere blaugrana para in due tempi. Sulla seconda presa, Unal lo travolge nel tentativo di arrivar primo sul pallone. Dopo qualche secondo di stordimento, il portiere si rialza sui suoi piedi.

50’ - JANKTO LANCIA UN SEGNALE! Tiro dal limite dell'ex Samp, ter Stegen si stende e devia in angolo.

85’ - DEPAY IN ACROBAZIA! Scorpione volante a pochi passi dalla porta, ma il tiro spara alto. L'occasione più nitida del secondo tempo!

La statistica chiave

Il Barcellona ha tentato sette tiri contro il Getafe (tre tiri in porta), eguagliando il totale più basso in una partita al Camp Nou dal 2003/04 (sette anche contro l'Eibar nel gennaio 2019 sotto la guida di Ernesto Valverde).

Promosso

Memphis DEPAY: conferma il suo stato di grazia con un gol che esalta il suo rapporto simbiotico col resto della squadra.

Bocciato

Antoine GRIEZMANN: avulso dalle trame di gioco blaugrana, a tratti smarrito. All’attacco di Koeman manca il mordente, lui si annoia.

