Iltorna a sorridere dopo 10 giorni da incubo. Non per il ko dell'Atlético Madrid, sul campo dell'Alavés , o per il pari in casa del Real Madrid contro il Villarreal . Ma perché la squadra diè riuscita a vincere e a convincere col 3-0 sul, e questo di per sé è una notizia visto che lo stesso tecnico olandese si trovava sulla graticola, pronto ad essere esonerato in caso di altro risultato negativo. Sono proprio gli olandesi a guidare questo Barcellona, con i gol dinel giro di 14 minuti. Solito annebbiamento nel secondo tempo, ma torna in campoche trova subito il gol a 10 mesi dal terribile infortunio (lacerazione del menisco). Almeno per un week end, il Barça può avere il sorriso sulle labbra e si porta a - 5 dalla vetta ( con una gara ancora da disputare ).