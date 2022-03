In attesa del Clasico contro il Real Madrid al Bernabéu, il Barcellona si diverte al Camp Nou contro l'Osasuna: 4-0 firmato da Ferran Torres (doppietta), Aubameyang e Riqui Puig. Blaugrana che riagganciano l'Atletico Madrid al terzo posto a 51 punti e iniziano a pensare alla trasferta di Europa League di giovedì contro il Galatasaray nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, dopo lo 0-0 dell'andata in Catalogna.

Il tabellino

BARCELLONA-OSASUNA 4-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alves, Piqué (62' Lenglet), Eric Garcia, Jordi Alba (80' Mingueza); Busquets, Pedri (73' Riqui Puig), Gavi; Dembélé, Ferran Torres (79' Braithwaite), Aubameyang (73' Depay). All.: Xavi.

Osasuna (4-3-3): Sergio Herrera; Cote, Cruz, David Garcia (46' Aridane Hernandez), Ncho Vidal; Javier Calvo Martinez, Torro (46' Unai Garcia), Moncayola; Benito (68' Budimir), Kike, Rubén Garcia (46' Roberto Torres). All.: Arrasate.

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea di Bilbao.

Gol: 14' rig. e 21' Ferran Torres (B), 27' Dembélé (B), 75' Riqui Puig (B).

Assist: Dembéle (B, 2-0), Dembélé (B, 3-0).

Note - Recupero: 0+2. Ammoniti: Nacho Vidal, David Garcia, Unai Garcia, Brasanac.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

10'- DEMBELE! Penetra dalla sinistra e libera il mancino: traiettoria di poco a lato sul primo palo.

14' - GOL DEL BARCELLONA CON FERRAN TORRES SU RIGORE! Penalty assegnato per un atterramento di Nacho Vidal ai danni di Gavi. Dal dischetto, l'ex Manchester City spiazza rasoterra Sergio Herrera: 1-0!

21' - GOL DEL BARCELLONA CON FERRAN TORRES! Bellissima rete dei blaugrana: Dembélé apre in area per l'ex Manchester City il quale, a tu per tu con Sergio Herrera, lo trafigge in tunnel: 2-0!

23' - ANCORA FERRAN TORRES! Tiro in caduta dal limite dell'area: palla deviata in calcio d'angolo, che fa la barba al palo!

27' - GOL DEL BARCELLONA! AUBAMEYANG! Questa volta è l'ex Arsenal ad andarea a segno: cross dalla destra di Dembélé e scilvolata sul primo palo del franco-gabonese, che prende il tempo a Juan Cruz: 3-0!

55' - GOL ANNULLATO AL BARCELLONA CON PIQUE! Punizione dalla destra battuta corta da Dani Alves, filtrante di Pedri per il difensore, che incrocia il destro e insacca, ma dopo essere partito in posizione di offside.

70' - DEMBELE ENTRA IN AREA E LASCIA PARTIRE IL DESTRO! Grande intervento di Sergio Herrera, che alza la sfera sopra la traversa.

75' - GOL DEL BARCELLONA CON RIQUI PUIG! Proprio lui, il neoentrato, alla sua prima rete in questo campionato: Dembélé lo invita al tiro rasoterra dal limite, Sergio Herrera respinge corto e proprio il giovane della Masia, indisturbato, controlla e insacca a porta sguarnita.

83' - COLPO DELLO SCORPIONE DI DEPAY! Cross dalla destra di Braithwaite e numero incredibile dell'olandese. La palla, tuttavia, non entra.

Il momento social

Il migliore

Dembélé. Di fatto, confeziona tutti e tre i gol "di movimento" del Barcellona. Ispiratissimo.

Il peggiore

Nacho Vidal. Maldestro sull'episodio del rigore, resta condizionato per tutto il resto della partita negli interventi difensivi.

Xavi: "Tante idee in testa, con DNA Barça: siamo tutti figli di Cruyff"

