Primo passo falso per il Barcellona di Xavi: dopo i tre risultati utili consecutivi tra Liga (Espanyol, Villarreal) e Champions League (Benfica), i blaugrana affondano a 10’ dalla fine contro il Betis di Manuel Pellegrini. L’1-0 finale , firmato Juanmi, getta degli inquietanti spettri in vista del decisivo impegno infrasettimanale contro il Bayern Monaco.

Un primo tempo avaro di emozioni incanala il resto della gara sul binario della noia: Coutinho accenna qualche guizzo in avvio, poi la manovra blaugrana si fa sempre più sterile. Ad allungare il campo è il Betis, trascinato dalle scorribande di Alex Moreno e Juanmi sulla fascia sinistra.

Ad

Barcelona-Betis Credit Foto Getty Images

Liga Il Barcellona soffre ma vince: 3-1 a Villarreal 27/11/2021 A 22:53

Appesantito dall’uscita anticipata di Gavi (duro colpo alla testa al 35’), Xavi si decide a spezzare il turnover nel secondo tempo: l’ingresso di Ousmane Dembélé spezza il ritmo della gara: il francese sfiora il palo ben quattro volte su feroci iniziative personali. Al 79’ però, è la zampata di Juanmi a beffare i blaugrana: il contropiede condotto da Canales consegna sui piedi dello spagnolo la facile palla dell’1-0.

Tabellino

BARCELLONA-REAL BETIS 0-1

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Lenglet (83’ L. de Jong), Araujo, Jordi Alba; Busquets, Nico Gonzalez (59’ F. de Jong), Gavi (35’ Puig); Coutinho (59’ Dembélé), Ez Abde (83’ Piqué), Depay. All. Xavi.

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido, Guardado; Ruibal (64’ tello), Canales, Juanmi (83’ Iglesias); Willian José (71’ William Carvalho). All. Pellegrini.

Arbitro: Gonzalez Fuertes.

Gol: 79’ Juanmi (BE)

Ammoniti: Canales (BE), Nico Gonzalez (BA), Guido Rodriguez (BE)

Infortuni: 35’ Gavi (BA)

La cronaca in 8 momenti chiave

12’ - RUI SILVA SALVA SU COUTINHO! Jordi Alba mete in mezzo un pallone d'oro per il brasiliano, che anticipa tutti sul primo palo ma non indirizza bene: Rui Silva interviene con degli ottimi riflessi!

45’ - RUIBAL NON AGGANCIA! Buona iniziativa di Alex Moreno sulla fascia sinistra: la sua sciabolata giunge all'accorrente Aitor Ruibal, che sottoporta tenta un aggancio di tacco. L'attaccante del Betis sfiora soltanto il pallone. Grande occasione.

62’ - TUONA DEMBELE! Il francese fa tutto da solo, si accentra e scaglia un tiro a giro che sfiora il palo per questione di centimetri.

63’ - DEMBELE SCATENATO! Altra iniziativa personale del nuovo entrato: un altro tiro a giro si spegne alto sopra la traversa.

76’ - DEMBELE' A UN PASSO DALL'1-0! Su servizio di Dest, il subentrato scagli un diagonale laser: la palla sfiora il palo.

77’ - ANCORA DEMBELE', PORTA STREGATA! Conclusione fotocopia della precedente, è u vero e proprio tiro a bersaglio.

79’ - GOL! JUANMI FIRMA L'1-0 PER IL BETIS! Contropiede micidiale condotto da Canales, Juanmi arriva a rimorchio e batte Ter Stegen!

81’ - EZZALZOULI SI DIVORA IL GOL DEL PAREGGIO! Il marocchino sbaglia da due passi, occasione clamorosa.

Il momento social

Promosso

JUANMI: prima il gol annullato, poi l'artiglio del bomber in contropiede. E' il miglior marcatore spagnolo in questa Liga, con 9 gol a referto, nonchè principale fonte delle speranze europee del Betis. Stagione da incorniciare.

Bocciato

Nico GONZALEZ: avulso dal gioco catalano e spesso fuori tempo nei contrasti. La lentezza del centrocampo blaugrana è causata spesso dalla poca brillantezza dei suoi piedi e dalla sua acerba visione di gioco.

Dani Alves a Barcellona: presentazione in infradito e fan in visibilio

Liga Pedri vince il Golden Boy 2021: succede a Haaland 22/11/2021 A 16:15