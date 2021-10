Il primo Clasico dell’era post-Messi va al Real Madrid. Gli uomini di Carlo Ancelotti espugnano un Camp Nou tutto esaurito grazie ad un missile di David Alaba al 32’ e ad un tap-in in pieno recupero di Lucas Vazquez. Inutile il gol a tempo scaduto del Kun Aguero. I Blancos agganciano Real Sociedad e Siviglia in vetta alla classifica (con una partita in meno), blaugrana a -5 e sempre più in crisi dopo la partenza della Pulce.

Il tabellino

BARCELLONA-REAL MADRID 1-2 (primo tempo 0-1)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza (dal 46’ Coutinho), Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, De Jong (dal 77’ S. Roberto), Gavi (dall’85’ L. de Jong); Ansu Fati (dal 74’ Aguero), Depay, Dest. All. Koeman.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo (dal 72’ Valverde, dal 92’ Carvajal), Benzema, Vinicius (dall’88’ Asensio). All. Ancelotti

Arbitro: J. Sanchez

Gol: 32’ Alaba, 94’ Lucas Vazquez, 97’ Aguero

Assist: Rodrygo (0-1), Dest (1-2)

Ammoniti: Piqué (B), Mendy (R)





La cronaca in 4 momenti chiave

25’ OCCASIONE CLAMOROSA PER IL BARCELLONA - Depay scende sulla sinistra e la mette dietro a rimorchio: velo di Ansu Fati e palla che finisce tra i piedi di Dest. L'americano, tutto solo davanti a Courtois, calcia alto

32’ VANTAGGIO DEL REAL MADRID - Ha segnato Alaba! Gran sinistro dell'ex Bayern appena dentro l'area imbeccato da Rodrygo. Grande azione degli uomini di Ancelotti inizata proprio da Alaba su palla persa sanguinosa di Depay

94’ RADDOPPIO DEL REAL MADRID - Lucas Vazquez seppellisce il Barcellona con un tap-in facile facile dopo un'azione velocissima dei Blancos in contropiede. Clasico chiuso

97’ ACCORCIA IL BARCELLONA - Ha segnato Aguero di piattone al volo su cross di Dest dalla destra, ma il tempo è finito!

