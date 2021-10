Il primo Clasico dell’era post-Messi va al Real Madrid . Gli uomini di Carlo Ancelotti espugnano un Camp Nou tutto esaurito grazie ad un missile di David Alaba al 32’ e ad un tap-in in pieno recupero di Lucas Vazquez. Inutile il gol a tempo scaduto del Kun Aguero. I Blancos agganciano Real Sociedad e Siviglia in vetta alla classifica (con una partita in meno), blaugrana a -5 e sempre più in crisi dopo la partenza della Pulce. Diamo i voti ai protagonisti.

--- Le pagelle del Barcellona ---

Marc-André TER STEGEN 6 - Non ha responsabilità sui gol, anche se la respinta sul tiro di Asensio ha di fatto regalato il 2-0 al Real.

Oscar MINGUEZA 5 - Furbo a sbilanciare Vinicius in un contatto in area di rigore. L'1-0 arriva, però, dalla sua parte (dal 46' COUTINHO 5,5 - Il suo ingresso dà nuova linfa alla manovra del Barcellona, la scossa dura però solo una decina di minuti)

Gerard PIQUE 6 - E' paradossalmente l'uomo più pericoloso del Barcellona con le sue incornate sui calci inattivi

Eric GARCIA 5 - Troppo acerbo per un Clasico, Benzema può fare il bello e il cattivo tempo

Jordi ALBA 5 - Cross imprecisi e coperture tardive

Sergio BUSQUETS 6 - Assieme a Piquè è quello che ha più esperienza. E si vede nella gestione della palla e nella continua ricerca della verticalità

Frenkie DE JONG 5 - Non si vede praticamente mai (dal 77' S. ROBERTO S.V.)

GAVI 5 - Non bene. In partite del genere ci vuole anche fisico e centimetri in quella porzione di campo (dall'85' L. DE JONG S.V.)

Ansu FATI 5,5 - Impreciso e poco partecipe alla manovra (dal 74' AGUERO 6,5 - Entra con voglia e segna pure, anche se troppo tardi)

Memphis DEPAY 4.5 - Oltre a contribuire pochissimo nelle ripartenze blaugrana, è sua la sanguinosa palla persa sul gol di Alaba

Sergiño DEST 5 - Sbaglia un rigore in movimento sullo 0-0 e si riscatta, solo parzialmente, nel finale con l'assist ad Aguero

All. Ronald KOEMAN 5 - Il suo Barça è una zattera nella tempesta, il Camp Nou fa fatica pure a supportare i suoi beniamini. Quanto può durare ancora questa situazione?

--- Le pagelle del Real Madrid ---

Thibaut COURTOIS 6,5 - E' una saracinesca per 96 minuti. Solo allo scadere viene bucato da Aguero

Lucas VAZQUEZ 7 - Annulla Jordi Alba e Ansu Fati e nel finale si regala anche la gioia del gol. Grande gara

Eder MILITAO 6 - Il cliente (Dest) non è dei più difficili, usa la testa nei momenti giusti

David ALABA 7,5 - Recupera il pallone, avvia l'azione e scaraventa in rete un missile terra-aria in diagonale: non fa rimpiangere Sergio Ramos nella partita più importante

Ferland MENDY 6,5 - Partecipa con grandi falcate ai frequenti contropiedi del Real

CASEMIRO 6,5 - Una diga a centrocampo

Toni KROOS 6 - Meno sul pezzo del solito, ma fa comunque una gara intelligente

Luka MODRIC 6,5 - Un suo sombrero-assist per Benzema è la perla del primo Clasico post-Messi assieme al golazo di Alaba

RODRYGO 6,5 - Firma l'assist del vantaggio Blanco con una palla coi giri perfetti (dal 72' VALVERDE S.V. - Sfortunato, esce praticamente subito dopo uno scontro aereo con Piquè - dal 92' CARVAJAL S.V.)

VINICIUS 7,5 - Infaticabile, è una forza della natura. Gli viene negato un rigore dopo un contatto con Mingueza. Firma tutte le ripartenze del Real. Ubiquo (dall'88' ASENSIO S.V.)

Karim BENZEMA 7 - Partita di grande sacrificio della stella più luminosa della supersfida del Camp Nou: preferisce spesso l'assist piuttosto che la conclusione. Uomo squadra

Carlo ANCELOTTI 6,5 - Gestisce bene il vantaggio nel primo tempo con un approccio "all'italiana": difesa impenetrabile e ripartenze. E alla fine ha ragione

