In un pomeriggio appesantito dalla sbornia per il divorzio tra Messi e il club blaugrana, il cuore del barcelonismo torna a battere grazie alla freccia scoccata dal suo arciere più fedele: al 19°, Gerard Piqué anticipa tutti su assist di Depay e apre le marcature stagionali con un colpo di testa che scaccia ogni paura. Bacio alla maglia seguito in rapida sequenza dall’ovazione di un Camp Nou al 40% di capienza, e il Barcellona, almeno per questa sera, non ha bisogno di nessun altro per festeggiare.

Nella prima mezz’ora il tridente allestito da Koeman sorprende per esplosività e affiatamento: Depay illumina le trame di gioco, Griezmann prende la traversa e si prodiga in una rovesciata che sfiora il palo, mentre Braithwaite trova il gol di testa sul finale di primo tempo.

Senza Messi, gli attaccanti del Barça non si tirano indietro dalle responsabilità: è ancora Braithwaite a colpire al 59° sulla respinta di Remiro, infliggendo il colpo di grazia a una Real Sociedad che aveva aperto un secondo tempo in crescita. A dieci minuti dal termine della gara, gli uomini di Alguacil recuperano vigore col gol improvviso di Lobete, su filtrante affilato di Barrenetxea. Non passano nemmeno due minuti e Oyarzabal rimette il destino della gara in bilico con un calcio di punizione fantasmagorico, che trafigge Neto.

Sul 3-2 a 5 minuti dal termine il Barcellona si riscopre imbrigliato dal caldo di un’estate torrida. Ma proprio a due giri d'orologio dal fischio finale, è un Braithwaite in versione mattatore a regalare l'assist per il tap-in comodo di Sergi Roberto. Koeman può così tirare un sospiro di sollievo: gara dominata dal Barcellona nonostante il calo di tensione sul finale.

Tabellino

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 4-2

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Dest (70’ Emerson Royal), Piqué, Eric García (88’ Araujo), Jordi Alba; Busquets (88’ Nico Gonzalez), De Jong (70’ Sergi Roberto), Pedri; Griezmann, Braithwaite, Depay (90’ Lenglet). All. Koeman.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua (68’ Gorosabel), Aritz, Le Normand, Aihen; Silva (45’ Bautista), Zubimendi, Merino; Januzaj (45’ Barrenetxea), Portu (68’ Lobete), Oyarzabal. All. Alguacil.

Arbitro: Alejandro Hernández Hernández

Gol: 19’ Piquè (B), 45+2’, 59’ Braithwaite (B), 83’ Lobete (R), 85’ Oyarzabal (R), 90+2’ Sergi Roberto (B)

Assist: Depay (B), de Jong (B), Barrenetxea (B), Braithwaite (B)

Ammoniti: Zubimendi (R), Busquets (B), Munoz (R), Elustondo (R), Le Normand (R), Nico Gonzalez (B)

La cronaca in 9 momenti chiave

10’ - GRIEZMANN PROVA LA ROVESCIATA! Sul cross di Alba, il francese si coordina e sfiora il palo.

12’ - TRAVERSA DI GRIEZMANN! Incontenibile l'attacco del Barça, che si avvicina sempre di più al vantaggio. Depay dipinge un cross perfetto per la testa del francese, che in anticipo sul primo palo trova la traversa.

19’ - GOL! GERARD PIQUE' BACIA LA MAGLIA! Sulla battuta del calcio piazzato di Depay, Piquè anticipa tutti e infila di testa. Ovazione del Camp Nou!

45+2’ - GOL! BRAITHWAITE INSACCA DI TESTA, 2-0 BARCELLONA! L'assist col contagiri è di de Jong, il danese piomba sul secondo palo e trafigge Remiro!

59’ - GOL! DOPPIETTA DI BRAITHWAITE! Ottimo scambio tra Depay ed Alba: il cross dello spagnolo non è bloccato dall'uscita di Remiro e Braitwaite ribatte in rete sulla respinta.

73’ - PEDRI MANCA IL POKER! Girata in area di rigore e conclusione che viene deviata da Remiro in corner!

83’ - GOL! LOBETE TROVA IL GOL DELLA BANDIERA, 3-1! Il classe 2000 segna all'esordio. Filtrante perfetto di Barrenetxea a servirlo!

85’ - GOL! OYARZABAL RIAPRE LA PARTITA, 3-2! PUNIZIONE MAGISTRALE CHE BATTE NETO! Il Barcellona pare addormentato!

90+2’ - GOL! SERGI ROBERTO LA CHIUDE, 4-2! Ripartenza perfetta di Braithwaite, che serve in mezzo il tap-in di Sergi Roberto! Sospiro di sollievo per Koeman.

MVP

Martin BRAITHWAITE: sorprende per straripanza fisica nel corso dei 90' e si regala una notte indimenticabile all'ombra del Camp Nou: doppietta ed assist, è lui l'MVP paradossale del dopo-Messi.

Promosso

Gerard PIQUE’: l’ha sbloccata lui, che si è decurtato lo stipendio per far accomodare Depay ed Aguero, proprio lui che ha stretto un patto di sangue con la maglia azulgrana. Appena insaccato il pallone si rivolge alla curva e bacia la maglia: Gerard Piqué suona la carica, anzi la ripartenza, in un istante dal valore simbolico inestimabile.

Bocciato

David SILVA: la sua gara si ferma dopo 45'. Con lui in campo, la squadra non ha mostrato la benchè minima abnegazione offensiva. Con l'ingresso di Barrenetxea, i baschi crescono fino a mettere in discussione il risultato finale.

Koeman: "Messi ci mancherà, ma non possiamo vivere nel passato"

