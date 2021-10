L'avventura disulla panchina delè arrivata al capolinea. Il club blaugrana ha ufficializzato l'esonero poche ore dopo il k.o. contro il Rayo Vallecano . Koeman lascia un Barcellona nono in Liga (a -6 dal Real Madrid capolista, appena incontrato nel Clasico perso 2-1 ) e con la qualificazione agli ottavi di Champions League in bilico. La sconfitta contro i Blancos di domenica scorsa aveva portato alla reazione esasperata di alcuni tifosi catalani che avevano preso d'assalto la macchina del tecnico all'uscita dal Camp Nou. Secondo il quotidiano, la separazione definitiva sarebbe arrivata dopo un summit d'emergenza tra i dirigenti del club e il presidente Laporta, organizzato in serata. Il favorito per sostituire Koeman è, attualmente alla guida del club qatariota Al-Sadd.