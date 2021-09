Calcio

Liga, Barcellona, Ronald Koeman: "Se perdo me ne vado? Il mercato lo lascio a voi"

LIGA - Si è chiuso il sesto turno di Liga con il pareggio a reti bianche tra il Barcellona di Koeman e il Cadice. La squadra catalana ha faticato enormemente a creare palle gol. Nel secondo tempo è rimasta anche in 10 per l'espulsione di Frenkie De Jong e ha rischiato di soccombere nel finale. L'allenatore olandese è sempre più a rischio, mentre il Real fugge in classifica a +7.

00:01:33, un' ora fa