Sarà Sergi Barjuan a guidare la transizione del Barcellona. Dopo l'esonero di Ronald Koeman, il club catalano ha ufficializzato la nomina ad interim dell'ex centrocampista blaugrana, in passato allenatore di Recreativo Huelva, Almeria, Maiorca e attualmente alla guida del Barça B. Si tratta di una soluzione temporanea, come specificato dalla società, in attesa di ufficializzare l'arrivo in panchina di Xavi.

