Al termine di una gara semplicemente entusiasmante, il Barcellona la spunta all'ultimo respiro con Jordi Alba. Il numero 18 blaugrana, dopo aver resistito a una gomitata al coccige al 57' da parte di Canales, scaraventa in rete un sinistro al volo su cross di Dani Alves. La "vecchia guardia" ha colpito dopo il botta e risposta Fati-Bartra. Catalani - secondi a 69 punti - certi di giocare nella prossima Champions League.

Memphis Depay e Guido Ridrige. Betis Siviglia-Barcellona 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BETIS SIVIGLIA-BARCELLONA 1-2

Betis Siviglia (4-2-3-1): Bravo (17' Rui Silva); Sabaly, Pezzella, Bartra, Alex Moreno; Guido Rodriguez, Guardado; Canales (77' William Carvalho), Juanmi (77' Rodri), Fekir; Iglesias. All.: Pellegrini.

Barcellona (4-3-3): Neto; Dani Alves, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets, Gavi (80' Puig); Ferran Torres (74' Fati), Depay (66' Aubameyang), Dembélé (74' Traoré). All.: Xavi.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz di Valencia.

Gol: 76' Fati (Ba), 79' Bartra (Be), 94' Jordi Alba (B).

Assist: Jordi Alba (Ba, 0-1), Fekir (Be, 1-1), Dani Alves (B, 1-2).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: Busquets, Bartra, Dani Alves.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

7' - JUANMI! Il numero 7 del Betis scatta a tutta velocità verso Neto: la sua conclusione mancina si spegne sui cartelloni pubblicitari anche grazie all'azione di contrasto di Dani Alves.

12' - CROSS DALLA DESTRA DI DEMBELE! Qualche difficoltà per Bravo con Pezzella a rischiare l'autogol. L'ex Fiorentina, poi, riesce ad allontanare.

15' - PROBLEMI PER IL PORTIERE DEL SIVIGLIA CLAUDIO BRAVO! L'ex di turno è a terra dolorante. Al suo posto entra Rui Silva al minuto 17.

20' - PARATONA DI RUI SILVA! Frustata di testa di Araujo su corner dalla sestra di Dembélé: palla diretta sotto il sette: il portiere appena entrato, incedibilmente, ci arriva!

28' - PALO DEL BETIS SIVIGLIA! Canales appoggia per Guido Rodriguez, che dal limite lascia partire una conclusione bassa infrantasi sul palo!

32' - DEMBELE! Bolide basso dal limite dell'area: Rui Silva si allunga e la toglie dall'angolino!

Ousmane Dembele Credit Foto Getty Images

57' - SCONTRO RUVIDO CANALES-JORDI ALBA! Quest'ultimo, che ha preso una gomitata all'altezza del coccige, ha chiesto il cambio. Tuttavia, dopo le cure, il numero 18 ospite decide di stringere i denti con Lenglet che torna a sedersi in panchina.

64' - MIRACOLO DI NETO! Conclusione al volo di Juanmi e straordinaria risposta di riflesso dell'ex Juve e Fiorentina. Ma il numero 7 del Betis era sfuggito ad Araujo in fuorigioco!

68' - BORJA IGLESIAS APPOGGIA IN PROFONDITA' PER JUANMI! Il numero 7 del Betis, al posto di spaccare la porta, effettua un tiro in scivolata debole e centrale. Nessun problema per Neto.

73' - SABALY REGALA MALAMENTE UN PALLONE D'ORO A FERRAN TORRES! L'ex City calcia in bocca a Rui Silva in uscita!

76' - GOL DEL BARCELLONA CON ANSU FATI! Proprio lui, entrato da meno di 2'! Conclusione sporca, appena dentro l'area, che passa tra le gambe di Guardado e Bartra, per insaccarsi lentamente all'angolino alla destra di Rui Silva: 0-1!

79' - GOL DEL BETIS CON BARTRA! Il grande ex di turno insacca di testa su cross teso di Fekir su calcio di sinistro dalla sinistra. Neto riesce solo a toccare il pallone, che s'insacca all'angolino: 1-1!

Marc Bartra Credit Foto Getty Images

81' - AUBAMEYANG IN SPACCATA SU CROSS DALLA MANCINA DI JORDI ALBA! Palla di pochissimo a lato!

82' - PEZZELLA! Colpo di testa dell'ex Fiorentina su corner di Fekir: palla fuori di un soffio!

90'+4 - GOL DEL BARCELLONA CON JORDI ALBA ALL'ULTIMO RESPIRO! Cross di Dani Alves dalla destra e sinistro al volo a incrociare del numero 18 blaugrana: rete meravigliosa e 1-2!

Jordi Alba. Credit Foto Getty Images

Il migliore

Jordi Alba. Resiste stoicamente a una brutta botta al coccige all'ora di gioco e, al 94', estrae dal cilindro un'autentica magia che spedisce il Barcellona alla Champions League 2022-23..

Il peggiore

Juanmi. Troppe occasionissime gettate alle ortiche a tu per tu con Neto.

Il momento social

Passillo de honor del Barcellona in onore del Betis, fresco vincitore (contro il Valencia) della Coppa del Re. Sportività.

Xavi: "Tante idee in testa, con DNA Barça: siamo tutti figli di Cruyff"

